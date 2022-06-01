03:19 01.06.2022 (обновлено: 09:00 01.06.2022)
Турчак заявил, что Херсонская область, ЛНР и ДНР войдут в состав России
Секретарь генсовета ЕР Турчак: Херсонская область, ЛНР и ДНР войдут в состав России
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСекретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак
Секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Херсонская область Украины и территории в границах Луганской и Донецкой народных республик войдут в состав России, то же самое будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация, заявил в интервью РИА Новости секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.
"Решение должны принимать сами жители, и я уверен, что они его примут. Поэтому у меня сомнений в том, что этот регион будет в составе Российской Федерации, нет никаких. Люди хотят защиты, стабильности, чтобы наконец после восьми лет узаконенного Западом бандеровского террора в их отношении наступил долгожданный и прочный мир", — сказал он.
Говоря об освобожденных территориях ДНР и ЛНР, Турчак заверил, что "ни у кого сомнений нет вообще, от слова совсем", что они также присоединятся к России.
По его словам, такое решение также поддержат в Запорожской области.
"Должен быть организован референдум, как только к этому будет готова ситуация, как только прекратятся обстрелы и появится зона безопасности. Всему свое время. Уверен, что жители Запорожья также свое мнение выскажут в поддержку такого решения", — сказал секретарь генсовета "Единой России".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.