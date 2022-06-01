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Слуцкий надеется на присоединение Донецка, Луганска и Херсона уже в июле - РИА Новости, 01.06.2022
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https://ria.ru/20220601/referendum-1792352809.html
Слуцкий надеется на присоединение Донецка, Луганска и Херсона уже в июле
Слуцкий надеется на присоединение Донецка, Луганска и Херсона уже в июле - РИА Новости, 01.06.2022
Слуцкий надеется на присоединение Донецка, Луганска и Херсона уже в июле
Глава международного комитета ГД, член переговорной группы с Украиной и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T14:17
2022-06-01T14:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
херсонская область
луганская народная республика
госдума рф
россия
политика
лдпр
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава международного комитета ГД, член переговорной группы с Украиной и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав РФ может пройти одновременно уже в июле."Не исключаю что это может произойти уже в июле, не буду предсказывать, где это будет происходить, но предполагаю, что освобожденные территории проведут референдум более или менее одновременно. Это было бы логично. Рассчитываю, что это может произойти уже в июле", - сообщил Слуцкий РИА Новости.Также он положительно ответил на вопрос корреспондента агентства о том, хватит ли у РФ на это ресурсов.Ранее в интервью РИА Новости секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Херсонская область Украины и освобожденные территории Луганской и Донецкой республик войдут в состав России, то же самое будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.
https://ria.ru/20220531/kherson-1792027749.html
донецкая народная республика
херсонская область
луганская народная республика
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донецкая народная республика, херсонская область , луганская народная республика, госдума рф, россия, политика, лдпр, леонид слуцкий (политик), ситуация в днр и лнр
14:17 01.06.2022 (обновлено: 14:32 01.06.2022)
 
Слуцкий надеется на присоединение Донецка, Луганска и Херсона уже в июле

Депутат Слуцкий предложил провести референдумы в Донецке, Луганске и Херсоне одновременно

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава международного комитета ГД, член переговорной группы с Украиной и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав РФ может пройти одновременно уже в июле.
"Не исключаю что это может произойти уже в июле, не буду предсказывать, где это будет происходить, но предполагаю, что освобожденные территории проведут референдум более или менее одновременно. Это было бы логично. Рассчитываю, что это может произойти уже в июле", - сообщил Слуцкий РИА Новости.
Также он положительно ответил на вопрос корреспондента агентства о том, хватит ли у РФ на это ресурсов.
Ранее в интервью РИА Новости секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Херсонская область Украины и освобожденные территории Луганской и Донецкой республик войдут в состав России, то же самое будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФРоссияПолитикаЛДПРЛеонид Слуцкий (политик)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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