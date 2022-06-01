https://ria.ru/20220601/referendum-1792352809.html

Слуцкий надеется на присоединение Донецка, Луганска и Херсона уже в июле

Слуцкий надеется на присоединение Донецка, Луганска и Херсона уже в июле - РИА Новости, 01.06.2022

Слуцкий надеется на присоединение Донецка, Луганска и Херсона уже в июле

Глава международного комитета ГД, член переговорной группы с Украиной и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T14:17

2022-06-01T14:17

2022-06-01T14:32

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

херсонская область

луганская народная республика

госдума рф

россия

политика

лдпр

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава международного комитета ГД, член переговорной группы с Украиной и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав РФ может пройти одновременно уже в июле."Не исключаю что это может произойти уже в июле, не буду предсказывать, где это будет происходить, но предполагаю, что освобожденные территории проведут референдум более или менее одновременно. Это было бы логично. Рассчитываю, что это может произойти уже в июле", - сообщил Слуцкий РИА Новости.Также он положительно ответил на вопрос корреспондента агентства о том, хватит ли у РФ на это ресурсов.Ранее в интервью РИА Новости секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Херсонская область Украины и освобожденные территории Луганской и Донецкой республик войдут в состав России, то же самое будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.

https://ria.ru/20220531/kherson-1792027749.html

донецкая народная республика

херсонская область

луганская народная республика

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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