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УПЦ не ушла в раскол, заявил митрополит Запорожский - РИА Новости, 01.06.2022
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Религия
https://ria.ru/20220601/raskol-1792368018.html
УПЦ не ушла в раскол, заявил митрополит Запорожский
УПЦ не ушла в раскол, заявил митрополит Запорожский - РИА Новости, 01.06.2022
УПЦ не ушла в раскол, заявил митрополит Запорожский
Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) не уклонялась в церковный раскол, обвинять в этом ее священноначалие нельзя, заявил митрополит Запорожский и... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T14:58
2022-06-01T15:01
религия
россия
украина
русская православная церковь
константинопольский патриархат
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) не уклонялась в церковный раскол, обвинять в этом ее священноначалие нельзя, заявил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко)."То там, то тут, появляются публикации, касающиеся событий, происходивших на Соборе. В них звучат обвинения священноначалия в учиненном якобы расколе и прочее. Со всей ответственностью хочу сказать, что все это не так. Когда решаются судьбоносные вопросы, нельзя мгновенно навешивать на кого-то ярлыки или делать врагом народа. Подтверждением этих слов является то же решение Синода РПЦ", – говорится в его обращении, опубликованном на сайте епархии.На общем собрании духовенства Запорожской епархии УПЦ, сообщается также на сайте, большинством голосов духовенства было принято решение сохранить текущий порядок канонического управления епархией."Если же говорить непосредственно о результатах обретения УПЦ автокефалии, то они не сулят для нашей Церкви ничего хорошего", - сказано в обращении митрополита Луки, оглашенном на собрании, так как Константинопольский патриархат все равно не признает ее, а гонений на каноническую церковь это не остановит.Ранее с заявлениями о сохранении омофора патриарха Московского и всея Руси выступили Симферопольская и Крымская, Феодосийская и Донецкая епархии.Собор УПЦ объявил о самостоятельности и независимости, а также о внесении в церковный устав изменений 27 мая. При этом согласно уставу УПЦ, опубликованному на сайте Русской церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с определением Архиерейского собора Русской православной церкви 25-27 октября 1990 года". Собор также "имел суждение о возобновлении мироварения" (освященное масло, использующееся в таинстве миропомазания, которое самостоятельно варят автокефальные церкви), но о результатах обсуждения не сообщается.Священный синод Русской православной церкви 29 мая постановил изучить решения Собора УПЦ на предмет соответствия церковному уставу и патриаршей грамоте о ее самостоятельности. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя в этот же день заявил, что попытки разорвать духовную связь между церквами России и Украины исходят не от Бога и такие цели никогда не будут достигнуты, а РПЦ с пониманием относится к тому, что УПЦ должна вести себя таким образом, чтобы не осложнять жизнь своей паствы.
https://ria.ru/20220529/tserkov-1791577331.html
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россия, украина, русская православная церковь, константинопольский патриархат, ситуация вокруг упц
14:58 01.06.2022 (обновлено: 15:01 01.06.2022)
 
УПЦ не ушла в раскол, заявил митрополит Запорожский

Митрополит Запорожский: Украинская православная церковь не ушла в раскол

© Фото : @upc_news/TelegramСобор Украинской Православной Церкви
Собор Украинской Православной Церкви - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Фото : @upc_news/Telegram
Собор Украинской Православной Церкви. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) не уклонялась в церковный раскол, обвинять в этом ее священноначалие нельзя, заявил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко).
"То там, то тут, появляются публикации, касающиеся событий, происходивших на Соборе. В них звучат обвинения священноначалия в учиненном якобы расколе и прочее. Со всей ответственностью хочу сказать, что все это не так. Когда решаются судьбоносные вопросы, нельзя мгновенно навешивать на кого-то ярлыки или делать врагом народа. Подтверждением этих слов является то же решение Синода РПЦ", – говорится в его обращении, опубликованном на сайте епархии.
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
29 мая, 17:37Религия
Глава УПЦ помянул патриарха Кирилла в литургии как глава независимой церкви
На общем собрании духовенства Запорожской епархии УПЦ, сообщается также на сайте, большинством голосов духовенства было принято решение сохранить текущий порядок канонического управления епархией.
"Если же говорить непосредственно о результатах обретения УПЦ автокефалии, то они не сулят для нашей Церкви ничего хорошего", - сказано в обращении митрополита Луки, оглашенном на собрании, так как Константинопольский патриархат все равно не признает ее, а гонений на каноническую церковь это не остановит.
Ранее с заявлениями о сохранении омофора патриарха Московского и всея Руси выступили Симферопольская и Крымская, Феодосийская и Донецкая епархии.
Собор УПЦ объявил о самостоятельности и независимости, а также о внесении в церковный устав изменений 27 мая. При этом согласно уставу УПЦ, опубликованному на сайте Русской церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с определением Архиерейского собора Русской православной церкви 25-27 октября 1990 года". Собор также "имел суждение о возобновлении мироварения" (освященное масло, использующееся в таинстве миропомазания, которое самостоятельно варят автокефальные церкви), но о результатах обсуждения не сообщается.
Священный синод Русской православной церкви 29 мая постановил изучить решения Собора УПЦ на предмет соответствия церковному уставу и патриаршей грамоте о ее самостоятельности. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя в этот же день заявил, что попытки разорвать духовную связь между церквами России и Украины исходят не от Бога и такие цели никогда не будут достигнуты, а РПЦ с пониманием относится к тому, что УПЦ должна вести себя таким образом, чтобы не осложнять жизнь своей паствы.
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 14:15Религия
РПЦ может рассмотреть превращение епархии Литвы в самоуправляемую церковь
 
РелигияРоссияУкраинаРусская православная церковьКонстантинопольский патриархатСитуация вокруг УПЦ
 
 
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