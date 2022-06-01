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Число раненных при обстреле Горловки увеличилось до трех - РИА Новости, 01.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/ranenye-1792351186.html
Число раненных при обстреле Горловки увеличилось до трех
Число раненных при обстреле Горловки увеличилось до трех - РИА Новости, 01.06.2022
Число раненных при обстреле Горловки увеличилось до трех
Число раненых при обстреле украинскими войсками города Горловка увеличилось до трех, среди них женщина, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T14:12
2022-06-01T14:30
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
иван приходько
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ДОНЕЦК, 1 июн – РИА Новости. Число раненых при обстреле украинскими войсками города Горловка увеличилось до трех, среди них женщина, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."По уточненным данным, при обстреле вооруженными формированиями Украины Горловки погиб один мирный житель и ранены трое", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал об одном погибшем и одном раненом при обстреле Калининского района города.По данным штаба, мужчина погиб от обстрела в автомобиле на Углегорском шоссе, женщина-пассажир с осколочными ранениями и ожогами доставлена в больницу. Также ранен мужчина 1957 года рождения по улице Петрашевского и еще один мирный житель получил ранение на Углегорском шоссе.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220601/donetsk-1792328385.html
горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, иван приходько
14:12 01.06.2022 (обновлено: 14:30 01.06.2022)
 
Число раненных при обстреле Горловки увеличилось до трех

Штаб обороны ДНР: число раненных при обстреле ВСУ Горловки увеличилось до трех человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 июн – РИА Новости. Число раненых при обстреле украинскими войсками города Горловка увеличилось до трех, среди них женщина, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"По уточненным данным, при обстреле вооруженными формированиями Украины Горловки погиб один мирный житель и ранены трое", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал об одном погибшем и одном раненом при обстреле Калининского района города.
По данным штаба, мужчина погиб от обстрела в автомобиле на Углегорском шоссе, женщина-пассажир с осколочными ранениями и ожогами доставлена в больницу. Также ранен мужчина 1957 года рождения по улице Петрашевского и еще один мирный житель получил ранение на Углегорском шоссе.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
13:23Специальная военная операция на Украине
Украинские войска выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО "Ураган"
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
Последствия обстрелов в центре Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

При обстреле центральных районов Донецка погибли три человека, в том числе один ребенок. Пострадали 18 человек, включая двоих детей.

Поврежденный в результате обстрела ВСУ жилого сектора автомобиль в Калининском районе Донецка
1 из 10

При обстреле центральных районов Донецка погибли три человека, в том числе один ребенок. Пострадали 18 человек, включая двоих детей.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

В мэрии Донецка предположили, что обстрелы велись из недавно поставленного на Украину тяжелого американского вооружения.

Женщина показывает отверстие в стене после обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка
2 из 10

В мэрии Донецка предположили, что обстрелы велись из недавно поставленного на Украину тяжелого американского вооружения.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Повреждения фасада многоэтажного дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе города.

Повреждения фасада жилого дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка
3 из 10

Повреждения фасада многоэтажного дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе города.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

На осколках снарядов, найденных на месте, были обнаружены надписи на английском языке.

Сотрудники МЧС ДНР работают на месте обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка
4 из 10

На осколках снарядов, найденных на месте, были обнаружены надписи на английском языке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Российский Следственный комитет займется расследованием этого преступления украинских военных против мирных жителей Донецка.

Мужчина осматривает воронку от 155-мм снаряда после обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка
5 из 10

Российский Следственный комитет займется расследованием этого преступления украинских военных против мирных жителей Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Сотрудники МЧС ДНР работают на месте обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка.

Сотрудник МЧС ДНР работают на месте обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка
6 из 10

Сотрудники МЧС ДНР работают на месте обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска при обстреле Донецка применили артиллерию калибром 155 миллиметров и две ракеты РСЗО "Смерч" с кассетным боеприпасом.

Женщина убирает осколки стекол на лестнице в подъезде жилого дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка
7 из 10

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска при обстреле Донецка применили артиллерию калибром 155 миллиметров и две ракеты РСЗО "Смерч" с кассетным боеприпасом.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Житель Донецка демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда, найденные неподалеку от жилого дома после обстрела ВСУ.

Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка
8 из 10

Житель Донецка демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда, найденные неподалеку от жилого дома после обстрела ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Мужчина в комнате жилого дома в Калининском районе, пострадавшего в результате обстрела.

Мужчина в комнате жилого дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка
9 из 10

Мужчина в комнате жилого дома в Калининском районе, пострадавшего в результате обстрела.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Всего за последние два дня из-за обстрелов украинских войск погибли по меньшей мере семь мирных жителей ДНР.

Последствия обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка
10 из 10

Всего за последние два дня из-за обстрелов украинских войск погибли по меньшей мере семь мирных жителей ДНР.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 10

При обстреле центральных районов Донецка погибли три человека, в том числе один ребенок. Пострадали 18 человек, включая двоих детей.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
2 из 10

В мэрии Донецка предположили, что обстрелы велись из недавно поставленного на Украину тяжелого американского вооружения.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
3 из 10

Повреждения фасада многоэтажного дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе города.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
4 из 10

На осколках снарядов, найденных на месте, были обнаружены надписи на английском языке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
5 из 10

Российский Следственный комитет займется расследованием этого преступления украинских военных против мирных жителей Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
6 из 10

Сотрудники МЧС ДНР работают на месте обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
7 из 10

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска при обстреле Донецка применили артиллерию калибром 155 миллиметров и две ракеты РСЗО "Смерч" с кассетным боеприпасом.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
8 из 10

Житель Донецка демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда, найденные неподалеку от жилого дома после обстрела ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
9 из 10

Мужчина в комнате жилого дома в Калининском районе, пострадавшего в результате обстрела.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
10 из 10

Всего за последние два дня из-за обстрелов украинских войск погибли по меньшей мере семь мирных жителей ДНР.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныИван Приходько
 
 
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