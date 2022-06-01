https://ria.ru/20220601/ranenye-1792351186.html

Число раненных при обстреле Горловки увеличилось до трех

Число раненных при обстреле Горловки увеличилось до трех - РИА Новости, 01.06.2022

Число раненных при обстреле Горловки увеличилось до трех

Число раненых при обстреле украинскими войсками города Горловка увеличилось до трех, среди них женщина, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T14:12

2022-06-01T14:12

2022-06-01T14:30

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

иван приходько

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ДОНЕЦК, 1 июн – РИА Новости. Число раненых при обстреле украинскими войсками города Горловка увеличилось до трех, среди них женщина, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."По уточненным данным, при обстреле вооруженными формированиями Украины Горловки погиб один мирный житель и ранены трое", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал об одном погибшем и одном раненом при обстреле Калининского района города.По данным штаба, мужчина погиб от обстрела в автомобиле на Углегорском шоссе, женщина-пассажир с осколочными ранениями и ожогами доставлена в больницу. Также ранен мужчина 1957 года рождения по улице Петрашевского и еще один мирный житель получил ранение на Углегорском шоссе.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220601/donetsk-1792328385.html

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, иван приходько