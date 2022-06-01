https://ria.ru/20220601/putin-1792385240.html

Многодетный отец из Мурманска пригласил Путина в гости

Многодетный отец из Мурманска пригласил Путина в гости - РИА Новости, 01.06.2022

Многодетный отец из Мурманска пригласил Путина в гости

Многодетный отец из Мурманска пригласил президента России Владимира Путина в гости, глава государства поблагодарил за приглашение. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T15:45

2022-06-01T15:45

2022-06-01T16:50

общество

мурманск

владимир путин

россия

якутск

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Многодетный отец из Мурманска пригласил президента России Владимира Путина в гости, глава государства поблагодарил за приглашение.В среду Путин по видеосвязи пообщался с награжденными медалью ордена и орденом "Родительская слава"."Хотелось бы пригласить вас в Мурманск лично. Я думаю, если сейчас не получится, когда на пенсию пойдете, у вас много будет времени. Приглашаем вас", - сказал Махмут Халитов."Спасибо за приглашение. Обязательно буду иметь это в виду, как уйду на пенсию. Может, раньше получится", - ответил Путин.Многодетный отец из Якутска Петр Пестряков, также награжденный орденом "Родительская слава", пригласил президента на национальный праздник Ысыах."Хочу вас пригласить на наш национальный праздник Ысыах, который состоится в конце июня", - сказал Пестряков."Спасибо, постараюсь", - ответил Путин.

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мурманск

россия

якутск

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Многодетная семья из Мурманска пригласила Путина в гости Многодетная семья из Мурманска пригласила Путина в гости 2022-06-01T15:45 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, мурманск, владимир путин, россия, якутск