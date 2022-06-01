https://ria.ru/20220601/putin-1792385240.html
Многодетный отец из Мурманска пригласил Путина в гости
Многодетный отец из Мурманска пригласил Путина в гости - РИА Новости, 01.06.2022
Многодетный отец из Мурманска пригласил Путина в гости
Многодетный отец из Мурманска пригласил президента России Владимира Путина в гости, глава государства поблагодарил за приглашение. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T15:45
2022-06-01T15:45
2022-06-01T16:50
общество
мурманск
владимир путин
россия
якутск
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Многодетный отец из Мурманска пригласил президента России Владимира Путина в гости, глава государства поблагодарил за приглашение.В среду Путин по видеосвязи пообщался с награжденными медалью ордена и орденом "Родительская слава"."Хотелось бы пригласить вас в Мурманск лично. Я думаю, если сейчас не получится, когда на пенсию пойдете, у вас много будет времени. Приглашаем вас", - сказал Махмут Халитов."Спасибо за приглашение. Обязательно буду иметь это в виду, как уйду на пенсию. Может, раньше получится", - ответил Путин.Многодетный отец из Якутска Петр Пестряков, также награжденный орденом "Родительская слава", пригласил президента на национальный праздник Ысыах."Хочу вас пригласить на наш национальный праздник Ысыах, который состоится в конце июня", - сказал Пестряков."Спасибо, постараюсь", - ответил Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Многодетная семья из Мурманска пригласила Путина в гости
Многодетная семья из Мурманска пригласила Путина в гости
2022-06-01T15:45
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PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, мурманск, владимир путин, россия, якутск
15:45 01.06.2022 (обновлено: 16:50 01.06.2022)
Многодетный отец из Мурманска пригласил Путина в гости
Многодетный отец из Мурманска пригласил президента Путина в гости после выхода на пенсию
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Многодетный отец из Мурманска пригласил президента России Владимира Путина в гости, глава государства поблагодарил за приглашение.
В среду Путин по видеосвязи пообщался с награжденными медалью ордена и орденом "Родительская слава".
"Хотелось бы пригласить вас в Мурманск
лично. Я думаю, если сейчас не получится, когда на пенсию пойдете, у вас много будет времени. Приглашаем вас", - сказал Махмут Халитов.
"Спасибо за приглашение. Обязательно буду иметь это в виду, как уйду на пенсию. Может, раньше получится", - ответил Путин.
Многодетный отец из Якутска
Петр Пестряков, также награжденный орденом "Родительская слава", пригласил президента на национальный праздник Ысыах.
"Хочу вас пригласить на наш национальный праздник Ысыах, который состоится в конце июня", - сказал Пестряков.
"Спасибо, постараюсь", - ответил Путин.