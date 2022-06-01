Рейтинг@Mail.ru
Многодетный отец из Мурманска пригласил Путина в гости - РИА Новости, 01.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220601/putin-1792385240.html
Многодетный отец из Мурманска пригласил Путина в гости
Многодетный отец из Мурманска пригласил Путина в гости - РИА Новости, 01.06.2022
Многодетный отец из Мурманска пригласил Путина в гости
Многодетный отец из Мурманска пригласил президента России Владимира Путина в гости, глава государства поблагодарил за приглашение. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T15:45
2022-06-01T16:50
общество
мурманск
владимир путин
россия
якутск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792409317_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9b1699c274f70b76fac24ff3c1be87b8.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Многодетный отец из Мурманска пригласил президента России Владимира Путина в гости, глава государства поблагодарил за приглашение.В среду Путин по видеосвязи пообщался с награжденными медалью ордена и орденом "Родительская слава"."Хотелось бы пригласить вас в Мурманск лично. Я думаю, если сейчас не получится, когда на пенсию пойдете, у вас много будет времени. Приглашаем вас", - сказал Махмут Халитов."Спасибо за приглашение. Обязательно буду иметь это в виду, как уйду на пенсию. Может, раньше получится", - ответил Путин.Многодетный отец из Якутска Петр Пестряков, также награжденный орденом "Родительская слава", пригласил президента на национальный праздник Ысыах."Хочу вас пригласить на наш национальный праздник Ысыах, который состоится в конце июня", - сказал Пестряков."Спасибо, постараюсь", - ответил Путин.
https://ria.ru/20220601/vyplaty-1792372214.html
мурманск
россия
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Многодетная семья из Мурманска пригласила Путина в гости
Многодетная семья из Мурманска пригласила Путина в гости
2022-06-01T15:45
true
PT0M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792409317_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8be0893ffd51e454079e773c425cb187.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, мурманск, владимир путин, россия, якутск
15:45 01.06.2022 (обновлено: 16:50 01.06.2022)
 
Многодетный отец из Мурманска пригласил Путина в гости

Многодетный отец из Мурманска пригласил президента Путина в гости после выхода на пенсию

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Многодетный отец из Мурманска пригласил президента России Владимира Путина в гости, глава государства поблагодарил за приглашение.
В среду Путин по видеосвязи пообщался с награжденными медалью ордена и орденом "Родительская слава".
"Хотелось бы пригласить вас в Мурманск лично. Я думаю, если сейчас не получится, когда на пенсию пойдете, у вас много будет времени. Приглашаем вас", - сказал Махмут Халитов.
"Спасибо за приглашение. Обязательно буду иметь это в виду, как уйду на пенсию. Может, раньше получится", - ответил Путин.
Многодетный отец из Якутска Петр Пестряков, также награжденный орденом "Родительская слава", пригласил президента на национальный праздник Ысыах.
"Хочу вас пригласить на наш национальный праздник Ысыах, который состоится в конце июня", - сказал Пестряков.
"Спасибо, постараюсь", - ответил Путин.
Путин объявил о новых выплатах многодетным семьям - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
15:14
Путин предложил установить новые выплаты многодетным семьям
 
ОбществоМурманскВладимир ПутинРоссияЯкутск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала