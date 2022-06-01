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Путин встретится с главой фонда "Круг добра" - РИА Новости, 01.06.2022
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Путин встретится с главой фонда "Круг добра"
Путин встретится с главой фонда "Круг добра" - РИА Новости, 01.06.2022
Путин встретится с главой фонда "Круг добра"
Президент РФ Владимир Путин встретится с представителем правления фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко в РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:32
2022-06-01T13:38
общество
александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)
фонд "круг добра"
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится с представителем правления фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко в среду, 1 июня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин во второй половине дня позанимается не менее важными делами – это деятельность фонда "Круг добра". Он встретится с протоиереем Александром Ткаченко, который возглавляет этот фонд. Как вы знаете, его эффективность (фонда) жизненно важна для большого количества наших сограждан и их детей" - заявил Песков журналистам.Фонд "Круг добра" занимается поддержкой детей с тяжелыми, в том числе жизнеугрожающими заболеваниями.
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общество, александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями), фонд "круг добра", владимир путин, дмитрий песков, россия
13:32 01.06.2022 (обновлено: 13:38 01.06.2022)
 
Путин встретится с главой фонда "Круг добра"

Президент Путин в среду встретится с главой детского фонда "Круг добра" Ткаченко

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится с представителем правления фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко в среду, 1 июня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин во второй половине дня позанимается не менее важными делами – это деятельность фонда "Круг добра". Он встретится с протоиереем Александром Ткаченко, который возглавляет этот фонд. Как вы знаете, его эффективность (фонда) жизненно важна для большого количества наших сограждан и их детей" - заявил Песков журналистам.
Фонд "Круг добра" занимается поддержкой детей с тяжелыми, в том числе жизнеугрожающими заболеваниями.
Zolgensma (Золгенсма) - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 10:53
"Круг добра" рассказал об обеспечении пациентов препаратом "Золгенсма"
 
ОбществоАлександр Ткаченко (Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)Фонд "Круг добра"Владимир ПутинДмитрий ПесковРоссия
 
 
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