https://ria.ru/20220601/putin-1792330506.html
Путин встретится с главой фонда "Круг добра"
Путин встретится с главой фонда "Круг добра" - РИА Новости, 01.06.2022
Путин встретится с главой фонда "Круг добра"
Президент РФ Владимир Путин встретится с представителем правления фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко в РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:32
2022-06-01T13:32
2022-06-01T13:38
общество
александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)
фонд "круг добра"
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится с представителем правления фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко в среду, 1 июня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин во второй половине дня позанимается не менее важными делами – это деятельность фонда "Круг добра". Он встретится с протоиереем Александром Ткаченко, который возглавляет этот фонд. Как вы знаете, его эффективность (фонда) жизненно важна для большого количества наших сограждан и их детей" - заявил Песков журналистам.Фонд "Круг добра" занимается поддержкой детей с тяжелыми, в том числе жизнеугрожающими заболеваниями.
https://ria.ru/20220526/zolgensma-1790788039.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями), фонд "круг добра", владимир путин, дмитрий песков, россия
13:32 01.06.2022 (обновлено: 13:38 01.06.2022)
Путин встретится с главой фонда "Круг добра"
Президент Путин в среду встретится с главой детского фонда "Круг добра" Ткаченко