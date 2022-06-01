https://ria.ru/20220601/putin-1792330506.html

Путин встретится с главой фонда "Круг добра"

Путин встретится с главой фонда "Круг добра" - РИА Новости, 01.06.2022

Путин встретится с главой фонда "Круг добра"

Президент РФ Владимир Путин встретится с представителем правления фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко в РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T13:32

2022-06-01T13:32

2022-06-01T13:38

общество

александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)

фонд "круг добра"

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится с представителем правления фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко в среду, 1 июня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин во второй половине дня позанимается не менее важными делами – это деятельность фонда "Круг добра". Он встретится с протоиереем Александром Ткаченко, который возглавляет этот фонд. Как вы знаете, его эффективность (фонда) жизненно важна для большого количества наших сограждан и их детей" - заявил Песков журналистам.Фонд "Круг добра" занимается поддержкой детей с тяжелыми, в том числе жизнеугрожающими заболеваниями.

https://ria.ru/20220526/zolgensma-1790788039.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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Ольга Маркова

общество, александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями), фонд "круг добра", владимир путин, дмитрий песков, россия