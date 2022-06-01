Рейтинг@Mail.ru
Названы две самые популярные у туристов этим летом страны - РИА Новости, 01.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220601/puteshestviya-1791939599.html
Названы две самые популярные у туристов этим летом страны
Названы две самые популярные у туристов этим летом страны - РИА Новости, 01.06.2022
Названы две самые популярные у туристов этим летом страны
Объем продаж турпакетов на лето за год сократился примерно на 20 процентов, при этом свыше 85 процентов приходится на две страны — Турцию и Россию, сообщает... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T05:41
2022-06-01T05:41
туризм
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
турция
россия
туристы
куда поехать
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736136442_0:268:3078:1999_1920x0_80_0_0_8ed212724c3cda85ab367e6586cbedd1.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Объем продаж турпакетов на лето за год сократился примерно на 20 процентов, при этом свыше 85 процентов приходится на две страны — Турцию и Россию, сообщает АТОР.Аналитики ассоциации изучили данные статистики на три месяца. Оказалось, что у некоторых компаний количество проданных путевок за рубеж уменьшилось на 70 процентов.В ассоциации также отметили, что глубина бронирования путевок на лето небольшая. При этом путешествия по России люди покупают все же увереннее, чем зарубежные.Свыше 85 процентов продаж туроператоров на лето приходятся на две страны — Турцию и Россию. В этом сезоне они, вероятно, поделят рынок организованного туризма примерно пополам. С учетом того, что порядка 75-80 процентов внутреннего турпотока формируют самостоятельные путешественники, в РФ отдохнут в разы больше соотечественников, чем в Турции, отметили эксперты.
https://ria.ru/20220530/yaroslavl-1790787382.html
турция
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736136442_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_dd6da276263205fdd163bd3b292c26b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), турция, россия, туристы, куда поехать, куда можно лететь, республика крым
05:41 01.06.2022
 
Названы две самые популярные у туристов этим летом страны

АТОР: более 85 процентов продаж туроператоров на лето приходится на Турцию и Россию

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на реконструированной набережной в районе пляжа "Ривьера" в Сочи
Отдыхающие на реконструированной набережной в районе пляжа Ривьера в Сочи - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Объем продаж турпакетов на лето за год сократился примерно на 20 процентов, при этом свыше 85 процентов приходится на две страны — Турцию и Россию, сообщает АТОР.
Аналитики ассоциации изучили данные статистики на три месяца. Оказалось, что у некоторых компаний количество проданных путевок за рубеж уменьшилось на 70 процентов.
"Спад в равной мере касается и России – закрытие аэропортов Крыма и ряда регионов центра и юга негативно влияет на продажи в целом. На 30 мая по сравнению с бронированиями лета на эту же дату в 2021 году потери составляют в среднем около 20 процентов. Больше всего "просел" Крым", — рассказали эксперты.
В ассоциации также отметили, что глубина бронирования путевок на лето небольшая. При этом путешествия по России люди покупают все же увереннее, чем зарубежные.
Свыше 85 процентов продаж туроператоров на лето приходятся на две страны — Турцию и Россию. В этом сезоне они, вероятно, поделят рынок организованного туризма примерно пополам. С учетом того, что порядка 75-80 процентов внутреннего турпотока формируют самостоятельные путешественники, в РФ отдохнут в разы больше соотечественников, чем в Турции, отметили эксперты.
Храмы в Тутаеве - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 08:00Туризм
Волга, храмы и тайные свидания. Чем туристам заняться в Ярославской области
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)ТурцияРоссиятуристыкуда поехатькуда можно лететьРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала