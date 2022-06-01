https://ria.ru/20220601/puteshestviya-1791939599.html

Названы две самые популярные у туристов этим летом страны

Названы две самые популярные у туристов этим летом страны - РИА Новости, 01.06.2022

Названы две самые популярные у туристов этим летом страны

Объем продаж турпакетов на лето за год сократился примерно на 20 процентов, при этом свыше 85 процентов приходится на две страны — Турцию и Россию, сообщает... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T05:41

2022-06-01T05:41

2022-06-01T05:41

туризм

туризм

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

турция

россия

туристы

куда поехать

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Объем продаж турпакетов на лето за год сократился примерно на 20 процентов, при этом свыше 85 процентов приходится на две страны — Турцию и Россию, сообщает АТОР.Аналитики ассоциации изучили данные статистики на три месяца. Оказалось, что у некоторых компаний количество проданных путевок за рубеж уменьшилось на 70 процентов.В ассоциации также отметили, что глубина бронирования путевок на лето небольшая. При этом путешествия по России люди покупают все же увереннее, чем зарубежные.Свыше 85 процентов продаж туроператоров на лето приходятся на две страны — Турцию и Россию. В этом сезоне они, вероятно, поделят рынок организованного туризма примерно пополам. С учетом того, что порядка 75-80 процентов внутреннего турпотока формируют самостоятельные путешественники, в РФ отдохнут в разы больше соотечественников, чем в Турции, отметили эксперты.

https://ria.ru/20220530/yaroslavl-1790787382.html

турция

россия

республика крым

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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