https://ria.ru/20220601/puteshestviya-1791939599.html
Названы две самые популярные у туристов этим летом страны
Названы две самые популярные у туристов этим летом страны - РИА Новости, 01.06.2022
Названы две самые популярные у туристов этим летом страны
Объем продаж турпакетов на лето за год сократился примерно на 20 процентов, при этом свыше 85 процентов приходится на две страны — Турцию и Россию, сообщает... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T05:41
2022-06-01T05:41
2022-06-01T05:41
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новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
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россия
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Объем продаж турпакетов на лето за год сократился примерно на 20 процентов, при этом свыше 85 процентов приходится на две страны — Турцию и Россию, сообщает АТОР.Аналитики ассоциации изучили данные статистики на три месяца. Оказалось, что у некоторых компаний количество проданных путевок за рубеж уменьшилось на 70 процентов.В ассоциации также отметили, что глубина бронирования путевок на лето небольшая. При этом путешествия по России люди покупают все же увереннее, чем зарубежные.Свыше 85 процентов продаж туроператоров на лето приходятся на две страны — Турцию и Россию. В этом сезоне они, вероятно, поделят рынок организованного туризма примерно пополам. С учетом того, что порядка 75-80 процентов внутреннего турпотока формируют самостоятельные путешественники, в РФ отдохнут в разы больше соотечественников, чем в Турции, отметили эксперты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), турция, россия, туристы, куда поехать, куда можно лететь, республика крым
Названы две самые популярные у туристов этим летом страны
АТОР: более 85 процентов продаж туроператоров на лето приходится на Турцию и Россию
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Объем продаж турпакетов на лето за год сократился примерно на 20 процентов, при этом свыше 85 процентов приходится на две страны — Турцию и Россию, сообщает АТОР.
Аналитики ассоциации изучили данные статистики на три месяца. Оказалось, что у некоторых компаний количество проданных путевок за рубеж уменьшилось на 70 процентов.
"Спад в равной мере касается и России – закрытие аэропортов Крыма и ряда регионов центра и юга негативно влияет на продажи в целом. На 30 мая по сравнению с бронированиями лета на эту же дату в 2021 году потери составляют в среднем около 20 процентов. Больше всего "просел" Крым", — рассказали эксперты.
В ассоциации также отметили, что глубина бронирования путевок на лето небольшая. При этом путешествия по России люди покупают все же увереннее, чем зарубежные.
Свыше 85 процентов продаж туроператоров на лето приходятся на две страны — Турцию и Россию. В этом сезоне они, вероятно, поделят рынок организованного туризма примерно пополам. С учетом того, что порядка 75-80 процентов внутреннего турпотока формируют самостоятельные путешественники, в РФ отдохнут в разы больше соотечественников, чем в Турции, отметили эксперты.