Рейтинг@Mail.ru
Пушилин опроверг сообщения о своем ранении - РИА Новости, 01.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220601/pushilin-1792427794.html
Пушилин опроверг сообщения о своем ранении
Пушилин опроверг сообщения о своем ранении - РИА Новости, 01.06.2022
Пушилин опроверг сообщения о своем ранении
Глава ДНР Денис Пушилин опроверг сообщения о своем ранении, распространяемые украинскими СМИ. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T17:41
2022-06-01T17:49
в мире
денис пушилин
игорь конашенков
россия
украина
красный лиман
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789214432_0:51:3160:1828_1920x0_80_0_0_1ec09f52e9ab9732a925e9249c5cf0c1.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин опроверг сообщения о своем ранении, распространяемые украинскими СМИ.Ранее украинский телеканал ТСН со ссылкой на советника главы МВД Виктора Андрусива заявил о ранении руководителя республики в Красном Лимане.Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 28 мая сообщил об освобождении Красного Лимана от украинских националистов.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220527/pushilin-1791048553.html
россия
украина
красный лиман
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789214432_501:0:3159:1994_1920x0_80_0_0_6bef8e3f2ec676c0cb07fe7bab26874c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, денис пушилин, игорь конашенков, россия, украина, красный лиман, владимир путин
17:41 01.06.2022 (обновлено: 17:49 01.06.2022)
 
Пушилин опроверг сообщения о своем ранении

Глава ДНР Пушилин опроверг сообщения о своем ранении в Красном Лимане

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкГлава Донецкой народной республики Денис Пушилин
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин опроверг сообщения о своем ранении, распространяемые украинскими СМИ.

"Все в порядке. Мы с губернатором Санкт-Петербурга были сегодня в Мариуполе. Было подписание о побратимстве между Мариуполем и Санкт-Петербургом, с Александром Дмитриевичем (Бегловым — Прим. ред.) чувствуем себя вполне хорошо", — сказал он в интервью RT.

Ранее украинский телеканал ТСН со ссылкой на советника главы МВД Виктора Андрусива заявил о ранении руководителя республики в Красном Лимане.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 28 мая сообщил об освобождении Красного Лимана от украинских националистов.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
О восстановлении Мариуполя, пленных украинских боевиках и дружбе с Кадыровым. Вторая часть интервью с Денисом Пушилиным - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 12:00
Денис Пушилин: военные преступления украинских сил шокируют
 
В миреДенис ПушилинИгорь КонашенковРоссияУкраинаКрасный ЛиманВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала