17:41 01.06.2022 (обновлено: 17:49 01.06.2022)
Пушилин опроверг сообщения о своем ранении
Глава ДНР Пушилин опроверг сообщения о своем ранении в Красном Лимане
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин опроверг сообщения о своем ранении, распространяемые украинскими СМИ.
"Все в порядке. Мы с губернатором Санкт-Петербурга были сегодня в Мариуполе. Было подписание о побратимстве между Мариуполем и Санкт-Петербургом, с Александром Дмитриевичем (Бегловым — Прим. ред.) чувствуем себя вполне хорошо", — сказал он в интервью RT.
Ранее украинский телеканал ТСН со ссылкой на советника главы МВД Виктора Андрусива заявил о ранении руководителя республики в Красном Лимане.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 28 мая сообщил об освобождении Красного Лимана от украинских националистов.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.