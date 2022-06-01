https://ria.ru/20220601/pushilin-1792427794.html

Пушилин опроверг сообщения о своем ранении

Пушилин опроверг сообщения о своем ранении - РИА Новости, 01.06.2022

Пушилин опроверг сообщения о своем ранении

Глава ДНР Денис Пушилин опроверг сообщения о своем ранении, распространяемые украинскими СМИ. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T17:41

2022-06-01T17:41

2022-06-01T17:49

в мире

денис пушилин

игорь конашенков

россия

украина

красный лиман

владимир путин

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин опроверг сообщения о своем ранении, распространяемые украинскими СМИ.Ранее украинский телеканал ТСН со ссылкой на советника главы МВД Виктора Андрусива заявил о ранении руководителя республики в Красном Лимане.Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 28 мая сообщил об освобождении Красного Лимана от украинских националистов.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220527/pushilin-1791048553.html

россия

украина

красный лиман

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, денис пушилин, игорь конашенков, россия, украина, красный лиман, владимир путин