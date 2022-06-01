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Патрушев и Воробьев открыли стройку птицеводческого комплекса в Подмосковье - РИА Новости, 01.06.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220601/ptitsekompleks-1792442986.html
Патрушев и Воробьев открыли стройку птицеводческого комплекса в Подмосковье
Патрушев и Воробьев открыли стройку птицеводческого комплекса в Подмосковье - РИА Новости, 01.06.2022
Патрушев и Воробьев открыли стройку птицеводческого комплекса в Подмосковье
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев совместно с губернатором Московской области Андреем Воробьевым дали старт строительству птицеводческого... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T18:48
2022-06-01T18:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
дмитрий патрушев
андрей воробьев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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БОБОШИНО (Московская область), 1 июн - РИА Новости. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев совместно с губернатором Московской области Андреем Воробьевым дали старт строительству птицеводческого комплекса центра "СМЕНА", передаёт корреспондент РИА Новости."В 2023 году, надеемся, что будет первый генетический материал, который мы сможем использовать", - сказал Патрушев.В пресс-службе губернатора отметили, что на трёх площадках комплекса планируется проводить научную работу по созданию и улучшению кур родительских форм и гибридного потомства - бройлеров. Это заменит уже к 2025 году импортные поставки племенной продукции до 50%. Также на пяти научно-производственных площадках будет создано 8 птичников для выращивания молодняка, 12 птичников для содержания взрослого селекционного стада, инкубаторий и площадки для производства компоста."Для нас все, что касается инноваций, передового очень важно… Сегодня пришло время, когда мы должны особое внимание уделить науке, селекционно-генетическим исследованиям. Не то, что исследованиям, а их практическому внедрению", - сказал Воробьёв.
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московская область (подмосковье), дмитрий патрушев, андрей воробьев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
18:48 01.06.2022
 

Патрушев и Воробьев открыли стройку птицеводческого комплекса в Подмосковье

© Фото : Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской областиПтицеводческие организации Подмосковья
Птицеводческие организации Подмосковья - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Фото : Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Птицеводческие организации Подмосковья. Архивное фото
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БОБОШИНО (Московская область), 1 июн - РИА Новости. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев совместно с губернатором Московской области Андреем Воробьевым дали старт строительству птицеводческого комплекса центра "СМЕНА", передаёт корреспондент РИА Новости.
"В 2023 году, надеемся, что будет первый генетический материал, который мы сможем использовать", - сказал Патрушев.
В пресс-службе губернатора отметили, что на трёх площадках комплекса планируется проводить научную работу по созданию и улучшению кур родительских форм и гибридного потомства - бройлеров. Это заменит уже к 2025 году импортные поставки племенной продукции до 50%. Также на пяти научно-производственных площадках будет создано 8 птичников для выращивания молодняка, 12 птичников для содержания взрослого селекционного стада, инкубаторий и площадки для производства компоста.
"Для нас все, что касается инноваций, передового очень важно… Сегодня пришло время, когда мы должны особое внимание уделить науке, селекционно-генетическим исследованиям. Не то, что исследованиям, а их практическому внедрению", - сказал Воробьёв.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Дмитрий ПатрушевАндрей ВоробьевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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