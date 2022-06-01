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ПСБ откроет семь новых Центров Уличного Баскетбола в 2022 году
ПСБ откроет семь новых Центров Уличного Баскетбола в 2022 году - РИА Новости, 01.06.2022
ПСБ откроет семь новых Центров Уличного Баскетбола в 2022 году
Семь новых Центров Уличного Баскетбола откроют до конца 2022 года в рамках "Первого Всероссийского Спортивного Проекта "ПСБ - Детям", сообщил журналистам... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T17:08
2022-06-01T17:08
2022-06-01T17:08
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Семь новых Центров Уличного Баскетбола откроют до конца 2022 года в рамках "Первого Всероссийского Спортивного Проекта "ПСБ - Детям", сообщил журналистам директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц. Общее количество таких центров в различных городах России достигнет двенадцати. По словам представителя ПСБ, после заключения бессрочного договора о сотрудничестве банка с Российской федерацией баскетбола (РФБ) в 2020-2021 годах были открыты пять центров - в Волгограде, Калининграде, Новомосковске, Туле и Чебоксарах. В этом году к ним присоединятся Архангельск, Ижевск, Нальчик, Новокузнецк, Оренбург, Ставрополь и Тюмень, причем в последнем откроется уже 2 июня."Центры абсолютно бесплатные и полностью соответствуют регламенту Международной федерации баскетбола, что позволяет проводить не только региональные, но также всероссийские и крупные международные соревнования. Кроме того, благодаря воркаут-зонам здесь можно сдавать нормы ГТО", - сказал Бегунц.По его словам, действующие и строящиеся центры находятся в шаговой доступности относительно школ, домов детского творчества, парков, скверов и других мест массового отдыха людей. При этом один такой центр обеспечивает занятия спортом для 250 тысяч человек в год, и "это не предел". Бегунц подчеркнул, что все компоненты площадок полностью российского производства. Так, баскетбольные стойки льются на корабельном заводе в Санкт-Петербурге, а нужная форма им придается в Перми. В свою очередь, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, который, по собственному признанию, начинал свою баскетбольную карьеру на уличных площадках, отметил важность для спортсменов качественного покрытия арены. "Были публичные площадки на бетоне, где игроки получали много спортивных травм. Здесь же на каждой площадке используется 10 слоев смягчения, и финальный слой – акриловое покрытие российского изобретения. Оно яркое, износостойкое и спокойно переносит зиму", - пояснил Кириленко.Он рассказал, что по завершению строительства центры переходят на баланс города, и есть "очень четкие договоренности" с региональными властями, которые должны следить за состоянием объектов. На площадках центров уже проводятся различные соревнования и турниры, такие как "Короли улиц" в Калининграде и "Лига 33" в Туле.По словам Кириленко, совместный уникальный проект федерации и ПСБ очень важен для подрастающего поколения, которое получает шанс "проводить время в здоровом образе жизни".
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новости компаний - экономика, псб (банк псб), спорт, банки
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Семь новых Центров Уличного Баскетбола откроют до конца 2022 года в рамках "Первого Всероссийского Спортивного Проекта "ПСБ - Детям", сообщил журналистам директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц.
Общее количество таких центров в различных городах России достигнет двенадцати.
По словам представителя ПСБ
, после заключения бессрочного договора о сотрудничестве банка с Российской федерацией баскетбола (РФБ) в 2020-2021 годах были открыты пять центров - в Волгограде, Калининграде, Новомосковске, Туле и Чебоксарах. В этом году к ним присоединятся Архангельск, Ижевск, Нальчик, Новокузнецк, Оренбург, Ставрополь и Тюмень, причем в последнем откроется уже 2 июня.
"Центры абсолютно бесплатные и полностью соответствуют регламенту Международной федерации баскетбола, что позволяет проводить не только региональные, но также всероссийские и крупные международные соревнования. Кроме того, благодаря воркаут-зонам здесь можно сдавать нормы ГТО", - сказал Бегунц.
По его словам, действующие и строящиеся центры находятся в шаговой доступности относительно школ, домов детского творчества, парков, скверов и других мест массового отдыха людей. При этом один такой центр обеспечивает занятия спортом для 250 тысяч человек в год, и "это не предел".
Бегунц подчеркнул, что все компоненты площадок полностью российского производства. Так, баскетбольные стойки льются на корабельном заводе в Санкт-Петербурге, а нужная форма им придается в Перми.
"Качество исполнения - уникальное. Этот проект единственный не только в России, но, возможно, и в мире, который предоставляет жителям свободный доступ именно на площадку такого качества, где можно проводить этапы чемпионата мира", - подчеркнул Бегунц.
В свою очередь, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, который, по собственному признанию, начинал свою баскетбольную карьеру на уличных площадках, отметил важность для спортсменов качественного покрытия арены.
"Были публичные площадки на бетоне, где игроки получали много спортивных травм. Здесь же на каждой площадке используется 10 слоев смягчения, и финальный слой – акриловое покрытие российского изобретения. Оно яркое, износостойкое и спокойно переносит зиму", - пояснил Кириленко.
Он рассказал, что по завершению строительства центры переходят на баланс города, и есть "очень четкие договоренности" с региональными властями, которые должны следить за состоянием объектов. На площадках центров уже проводятся различные соревнования и турниры, такие как "Короли улиц" в Калининграде и "Лига 33" в Туле.
По словам Кириленко, совместный уникальный проект федерации и ПСБ очень важен для подрастающего поколения, которое получает шанс "проводить время в здоровом образе жизни".
"Площадки строятся в знаковых местах, они становятся спортивными достопримечательностями и центрами притяжения. Не только дети и подростки, но и взрослые (и супервзрослые), приходят туда поиграть в баскетбол, посмотреть, как играют другие и просто великолепно провести время. Этот проект как раз то, что необходимо для массового баскетбола, массового внимания к этому виду спорта", - заключил глава РФБ.