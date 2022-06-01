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Грузовой корабль "Прогресс МС-18" отстыковался от МКС - РИА Новости, 01.06.2022
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Наука
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Грузовой корабль "Прогресс МС-18" отстыковался от МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-18" отстыковался от МКС - РИА Новости, 01.06.2022
Грузовой корабль "Прогресс МС-18" отстыковался от МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-18" отстыковался от Международной космической станции, через несколько часов он сойдет с орбиты и будет затоплен в несудоходном... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T11:06
2022-06-01T11:09
наука
космос - риа наука
прогресс (космический корабль)
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-18" отстыковался от Международной космической станции, через несколько часов он сойдет с орбиты и будет затоплен в несудоходном районе Тихого океана, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".Двигательная установка корабля должна включиться на торможение в 14.11 мск, после чего он сойдет с орбиты и разрушится. Несгораемые элементы конструкции корабля должны в 14.51 мск упасть в двух тысячах километров от столицы Новой Зеландии Веллингтона."Прогресс МС-18" находился в составе МКС с 30 октября 2021 года. Он доставил стандартные грузы и инструменты для работы в открытом космосе. С помощью двигательной установки корабля несколько раз проводилась коррекция орбиты станции, в том числе три раза для увода МКС от космического мусора.Запуск следующего грузовика, "Прогресса МС-20", и его стыковка со станцией запланированы на 3 июня.
https://ria.ru/20220518/mks-1789254142.html
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космос - риа наука, прогресс (космический корабль)
11:06 01.06.2022 (обновлено: 11:09 01.06.2022)
 
Грузовой корабль "Прогресс МС-18" отстыковался от МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-18" отстыковался от МКС, его затопят в Тихом океане

© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерГрузовой корабль "Прогресс" пристыкованный к Международной космической станции
Грузовой корабль Прогресс пристыкованный к Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
Грузовой корабль "Прогресс" пристыкованный к Международной космической станции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-18" отстыковался от Международной космической станции, через несколько часов он сойдет с орбиты и будет затоплен в несудоходном районе Тихого океана, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".
Двигательная установка корабля должна включиться на торможение в 14.11 мск, после чего он сойдет с орбиты и разрушится. Несгораемые элементы конструкции корабля должны в 14.51 мск упасть в двух тысячах километров от столицы Новой Зеландии Веллингтона.
"Прогресс МС-18" находился в составе МКС с 30 октября 2021 года. Он доставил стандартные грузы и инструменты для работы в открытом космосе. С помощью двигательной установки корабля несколько раз проводилась коррекция орбиты станции, в том числе три раза для увода МКС от космического мусора.
Запуск следующего грузовика, "Прогресса МС-20", и его стыковка со станцией запланированы на 3 июня.
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НаукаКосмос - РИА НаукаПрогресс (космический корабль)
 
 
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