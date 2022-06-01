11:06 01.06.2022 (обновлено: 11:09 01.06.2022)
Грузовой корабль "Прогресс МС-18" отстыковался от МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-18" отстыковался от МКС, его затопят в Тихом океане
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерГрузовой корабль "Прогресс" пристыкованный к Международной космической станции
Грузовой корабль "Прогресс" пристыкованный к Международной космической станции. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-18" отстыковался от Международной космической станции, через несколько часов он сойдет с орбиты и будет затоплен в несудоходном районе Тихого океана, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".
Двигательная установка корабля должна включиться на торможение в 14.11 мск, после чего он сойдет с орбиты и разрушится. Несгораемые элементы конструкции корабля должны в 14.51 мск упасть в двух тысячах километров от столицы Новой Зеландии Веллингтона.
"Прогресс МС-18" находился в составе МКС с 30 октября 2021 года. Он доставил стандартные грузы и инструменты для работы в открытом космосе. С помощью двигательной установки корабля несколько раз проводилась коррекция орбиты станции, в том числе три раза для увода МКС от космического мусора.
Запуск следующего грузовика, "Прогресса МС-20", и его стыковка со станцией запланированы на 3 июня.