https://ria.ru/20220601/progress-1792277177.html

Грузовой корабль "Прогресс МС-18" отстыковался от МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-18" отстыковался от МКС - РИА Новости, 01.06.2022

Грузовой корабль "Прогресс МС-18" отстыковался от МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-18" отстыковался от Международной космической станции, через несколько часов он сойдет с орбиты и будет затоплен в несудоходном... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T11:06

2022-06-01T11:06

2022-06-01T11:09

наука

космос - риа наука

прогресс (космический корабль)

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-18" отстыковался от Международной космической станции, через несколько часов он сойдет с орбиты и будет затоплен в несудоходном районе Тихого океана, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".Двигательная установка корабля должна включиться на торможение в 14.11 мск, после чего он сойдет с орбиты и разрушится. Несгораемые элементы конструкции корабля должны в 14.51 мск упасть в двух тысячах километров от столицы Новой Зеландии Веллингтона."Прогресс МС-18" находился в составе МКС с 30 октября 2021 года. Он доставил стандартные грузы и инструменты для работы в открытом космосе. С помощью двигательной установки корабля несколько раз проводилась коррекция орбиты станции, в том числе три раза для увода МКС от космического мусора.Запуск следующего грузовика, "Прогресса МС-20", и его стыковка со станцией запланированы на 3 июня.

https://ria.ru/20220518/mks-1789254142.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, прогресс (космический корабль)