https://ria.ru/20220601/proezd-1792241962.html
"Автодор" ответил на вопрос о возможности бесплатного проезда по трассе М-4
"Автодор" ответил на вопрос о возможности бесплатного проезда по трассе М-4 - РИА Новости, 01.06.2022
"Автодор" ответил на вопрос о возможности бесплатного проезда по трассе М-4
Обеспечить бесплатный проезд по трассе М-4 "Дон" без соответствующих компенсаций сейчас невозможно, но рассматривается запуск программ лояльности, сообщил... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T08:22
2022-06-01T08:22
2022-06-01T08:22
автодор
авто
москва
ростов-на-дону
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СОЧИ, 1 июня - РИА Новости. Обеспечить бесплатный проезд по трассе М-4 "Дон" без соответствующих компенсаций сейчас невозможно, но рассматривается запуск программ лояльности, сообщил зампредседателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов ГК "Автодор" Константин Макиев.На прошлой неделе депутат ГД от Ростовской области Виктор Водолацкий предложил отменить взимание платы на М-4 "Дон" (от Москвы до Ростова-на-Дону) в связи с повышенной нагрузкой на автомагистрали федерального значения из-за режима ограничения полетов в ряд аэропортов на юге и в центральной части России."Все средства направляются на возврат внебюджетного финансирования привлеченных в сеть автомобильных дорог государственной компании: на содержание и ремонт, в том числе и капитальный. Поэтому позволить без компенсаций различных обеспечить бесплатный проезд возможности нет", - сказал Макиев журналистам, отвечая на вопрос о возможности отмены платы за проезд по М-4."Рассматриваются хорошие программы лояльности. Мы в прошлом году совместно с картой "Мир" (компанией НСПК) проводили акцию с кешбэком, и все пользователи, когда направлялись летом на море и оплачивали проезд по автомобильной дороге с помощью карты "Мир" или пополняли транспондер, они могли получать кешбэк. То есть вот такие варианты мы готовы рассматривать - при полной оплате проезда, естественно", - добавил Макиев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
автодор, авто, москва, ростов-на-дону
"Автодор" ответил на вопрос о возможности бесплатного проезда по трассе М-4
"Автодор" сообщил о невозможности бесплатного проезда по трассе М-4 "Дон"
СОЧИ, 1 июня - РИА Новости. Обеспечить бесплатный проезд по трассе М-4 "Дон" без соответствующих компенсаций сейчас невозможно, но рассматривается запуск программ лояльности, сообщил зампредседателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов ГК "Автодор" Константин Макиев.
На прошлой неделе депутат ГД
от Ростовской области Виктор Водолацкий
предложил отменить взимание платы на М-4 "Дон" (от Москвы
до Ростова-на-Дону
) в связи с повышенной нагрузкой на автомагистрали федерального значения из-за режима ограничения полетов в ряд аэропортов на юге и в центральной части России
.
"Все средства направляются на возврат внебюджетного финансирования привлеченных в сеть автомобильных дорог государственной компании: на содержание и ремонт, в том числе и капитальный. Поэтому позволить без компенсаций различных обеспечить бесплатный проезд возможности нет", - сказал Макиев журналистам, отвечая на вопрос о возможности отмены платы за проезд по М-4.
"Рассматриваются хорошие программы лояльности. Мы в прошлом году совместно с картой "Мир" (компанией НСПК) проводили акцию с кешбэком, и все пользователи, когда направлялись летом на море и оплачивали проезд по автомобильной дороге с помощью карты "Мир" или пополняли транспондер, они могли получать кешбэк. То есть вот такие варианты мы готовы рассматривать - при полной оплате проезда, естественно", - добавил Макиев.