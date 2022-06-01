https://ria.ru/20220601/proezd-1792241962.html

"Автодор" ответил на вопрос о возможности бесплатного проезда по трассе М-4

"Автодор" ответил на вопрос о возможности бесплатного проезда по трассе М-4 - РИА Новости, 01.06.2022

"Автодор" ответил на вопрос о возможности бесплатного проезда по трассе М-4

Обеспечить бесплатный проезд по трассе М-4 "Дон" без соответствующих компенсаций сейчас невозможно, но рассматривается запуск программ лояльности, сообщил... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T08:22

2022-06-01T08:22

2022-06-01T08:22

автодор

авто

москва

ростов-на-дону

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СОЧИ, 1 июня - РИА Новости. Обеспечить бесплатный проезд по трассе М-4 "Дон" без соответствующих компенсаций сейчас невозможно, но рассматривается запуск программ лояльности, сообщил зампредседателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов ГК "Автодор" Константин Макиев.На прошлой неделе депутат ГД от Ростовской области Виктор Водолацкий предложил отменить взимание платы на М-4 "Дон" (от Москвы до Ростова-на-Дону) в связи с повышенной нагрузкой на автомагистрали федерального значения из-за режима ограничения полетов в ряд аэропортов на юге и в центральной части России."Все средства направляются на возврат внебюджетного финансирования привлеченных в сеть автомобильных дорог государственной компании: на содержание и ремонт, в том числе и капитальный. Поэтому позволить без компенсаций различных обеспечить бесплатный проезд возможности нет", - сказал Макиев журналистам, отвечая на вопрос о возможности отмены платы за проезд по М-4."Рассматриваются хорошие программы лояльности. Мы в прошлом году совместно с картой "Мир" (компанией НСПК) проводили акцию с кешбэком, и все пользователи, когда направлялись летом на море и оплачивали проезд по автомобильной дороге с помощью карты "Мир" или пополняли транспондер, они могли получать кешбэк. То есть вот такие варианты мы готовы рассматривать - при полной оплате проезда, естественно", - добавил Макиев.

https://ria.ru/20220601/trassa-1792240740.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

автодор, авто, москва, ростов-на-дону