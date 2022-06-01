https://ria.ru/20220601/prigovor-1792366552.html

Верховный суд Белоруссии оставил без изменения приговор Тихановскому

Верховный суд Белоруссии оставил без изменения приговор Тихановскому - РИА Новости, 01.06.2022

Верховный суд Белоруссии оставил без изменения приговор Тихановскому

Верховный суд Белоруссии оставил без удовлетворения апелляционные жалобы ряда оппозиционеров, в том числе Сергея Тихановского - мужа выехавшей в Литву... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T14:55

2022-06-01T14:55

2022-06-01T15:16

белоруссия

сергей тихановский

в мире

верховный суд белоруссии

николай статкевич

игорь лосик

гомель

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Верховный суд Белоруссии оставил без удовлетворения апелляционные жалобы ряда оппозиционеров, в том числе Сергея Тихановского - мужа выехавшей в Литву экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, сообщила пресс-служба суда."Верховный суд Республики Беларусь рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Статкевича Н.В., Тихановского С.Л., Сакова А.Н., Попова Д.Ю., Цыгановича В.В., Лосика И.А... Приговор Гомельского областного суда от 14 декабря 2021 года... оставлен без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда Белоруссии в его Telegram-канале.Ранее Гомельский областной суд признал Тихановского виновным по ряду уголовных статей, назначив ему 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Тихановскому были инкриминированы организация массовых беспорядков, распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов, угрозы председателю ЦИК, организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Адвокат Тихановского Виктор Мацкевич заявил РИА Новости, что приговор будет обжалован.Судебное разбирательство над Тихановским и еще пятью оппозиционерами началось в конце июня прошлого года и проходило в закрытом режиме на территории СИЗО в Гомеле. Кроме Тихановского фигурантами дела являлись известный белорусский оппозиционер, баллотировавшийся на должность президента в 2010 году, Николай Статкевич, администратор признанного в стране экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик, оператор YouTube-проекта Тихановского Артем Саков, модератор соцсетей проекта, россиянин Дмитрий Попов, а также блогер Владимир Цыганович. Все они приговорены к длительным срокам лишения свободы – от 14 до 18 лет с отбыванием в колонии усиленного режима (в случае Статкевича – особого режима).Также суд постановил взыскать с обвиняемых солидарно в доход государства 2,66 миллиона белорусских рублей (около 1,06 миллиона долларов) и обратить в доход государства арестованное имущество обвиняемых, включая найденные при обыске у Тихановского 900,3 тысячи долларов.В 2020 году Тихановский собирался баллотироваться в президенты Белоруссии, но не смог зарегистрировать инициативную группу для своего выдвижения кандидатом. Сделать это смогла его жена Светлана, она впоследствии участвовала в избирательной кампании, оппозиция считает ее победителем. Ее муж был задержан на пикете по сбору подписей в поддержку жены.

https://ria.ru/20220526/belorussiya-1790985460.html

https://ria.ru/20220304/tikhanovskaya-1776449939.html

https://ria.ru/20220207/dolg-1771446124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, сергей тихановский, в мире, верховный суд белоруссии, николай статкевич, игорь лосик, гомель