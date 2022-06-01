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В СК назвали регионы с самой сложной ситуацией с детской преступностью - РИА Новости, 01.06.2022
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В СК назвали регионы с самой сложной ситуацией с детской преступностью
В СК назвали регионы с самой сложной ситуацией с детской преступностью - РИА Новости, 01.06.2022
В СК назвали регионы с самой сложной ситуацией с детской преступностью
Наибольшее количество преступников-подростков, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления по направленным в суд делам, фиксируется в Тыве, Забайкалье,... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:20
2022-06-01T12:26
происшествия
астраханская область
забайкальский край
париж
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Наибольшее количество преступников-подростков, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления по направленным в суд делам, фиксируется в Тыве, Забайкалье, Бурятии, а также в Сахалинской и Астраханской областях и в Хабаровском крае, рассказала в интервью РИА Новости зампредседателя СК РФ Елена Леоненко."Если говорить о самых "сложных" регионах, то наибольшее количество преступников-подростков, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления по направленным в суд делам, на 100 тысяч детского населения в возрасте от 14 до 17 лет, было зафиксировано в Тыве, Забайкальском крае, Бурятии, а также в Сахалинской и Астраханской областях и в Хабаровском крае", - сказала она.Международный день защиты детей ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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астраханская область
забайкальский край
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происшествия, астраханская область, забайкальский край, париж, следственный комитет россии (ск рф)
10:20 01.06.2022 (обновлено: 12:26 01.06.2022)
 
В СК назвали регионы с самой сложной ситуацией с детской преступностью

Зампредседателя СК Леоненко назвала регионы со сложной ситуацией с детской преступностью

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета на дороге
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Наибольшее количество преступников-подростков, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления по направленным в суд делам, фиксируется в Тыве, Забайкалье, Бурятии, а также в Сахалинской и Астраханской областях и в Хабаровском крае, рассказала в интервью РИА Новости зампредседателя СК РФ Елена Леоненко.
"Если говорить о самых "сложных" регионах, то наибольшее количество преступников-подростков, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления по направленным в суд делам, на 100 тысяч детского населения в возрасте от 14 до 17 лет, было зафиксировано в Тыве, Забайкальском крае, Бурятии, а также в Сахалинской и Астраханской областях и в Хабаровском крае", - сказала она.
Международный день защиты детей ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году.
Читайте полный текст интервью >>
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09:07
СК назвал регионы, в которых наибольшее число сирот, не получивших жилье
 
ПроисшествияАстраханская областьЗабайкальский крайПарижСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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