https://ria.ru/20220601/prestupnost-1792262237.html
В СК назвали регионы с самой сложной ситуацией с детской преступностью
В СК назвали регионы с самой сложной ситуацией с детской преступностью - РИА Новости, 01.06.2022
В СК назвали регионы с самой сложной ситуацией с детской преступностью
Наибольшее количество преступников-подростков, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления по направленным в суд делам, фиксируется в Тыве, Забайкалье,... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:20
2022-06-01T10:20
2022-06-01T12:26
происшествия
астраханская область
забайкальский край
париж
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585294038_0:362:2998:2048_1920x0_80_0_0_4f99dcad6613ea8858f09e49fb62c3ca.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Наибольшее количество преступников-подростков, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления по направленным в суд делам, фиксируется в Тыве, Забайкалье, Бурятии, а также в Сахалинской и Астраханской областях и в Хабаровском крае, рассказала в интервью РИА Новости зампредседателя СК РФ Елена Леоненко."Если говорить о самых "сложных" регионах, то наибольшее количество преступников-подростков, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления по направленным в суд делам, на 100 тысяч детского населения в возрасте от 14 до 17 лет, было зафиксировано в Тыве, Забайкальском крае, Бурятии, а также в Сахалинской и Астраханской областях и в Хабаровском крае", - сказала она.Международный день защиты детей ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20220601/siroty-1792246608.html
астраханская область
забайкальский край
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585294038_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d84ab9c2350a06e593bb078144e7efcb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астраханская область, забайкальский край, париж, следственный комитет россии (ск рф)
10:20 01.06.2022 (обновлено: 12:26 01.06.2022)
В СК назвали регионы с самой сложной ситуацией с детской преступностью
Зампредседателя СК Леоненко назвала регионы со сложной ситуацией с детской преступностью