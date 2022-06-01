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В СК назвали регионы с самой сложной ситуацией с детской преступностью

В СК назвали регионы с самой сложной ситуацией с детской преступностью - РИА Новости, 01.06.2022

В СК назвали регионы с самой сложной ситуацией с детской преступностью

Наибольшее количество преступников-подростков, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления по направленным в суд делам, фиксируется в Тыве, Забайкалье,... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T10:20

2022-06-01T10:20

2022-06-01T12:26

происшествия

астраханская область

забайкальский край

париж

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Наибольшее количество преступников-подростков, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления по направленным в суд делам, фиксируется в Тыве, Забайкалье, Бурятии, а также в Сахалинской и Астраханской областях и в Хабаровском крае, рассказала в интервью РИА Новости зампредседателя СК РФ Елена Леоненко."Если говорить о самых "сложных" регионах, то наибольшее количество преступников-подростков, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления по направленным в суд делам, на 100 тысяч детского населения в возрасте от 14 до 17 лет, было зафиксировано в Тыве, Забайкальском крае, Бурятии, а также в Сахалинской и Астраханской областях и в Хабаровском крае", - сказала она.Международный день защиты детей ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году.Читайте полный текст интервью >>

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астраханская область

забайкальский край

париж

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, астраханская область, забайкальский край, париж, следственный комитет россии (ск рф)