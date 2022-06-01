https://ria.ru/20220601/pravila-1792222640.html

Запад не оставил России выхода

Запад не оставил России выхода - РИА Новости, 01.06.2022

Запад не оставил России выхода

В мире больше нет правил. Их уничтожили, низвели с трона западной демократии. Некуда и некому больше пожаловаться, чтобы восстановить справедливость или... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T08:00

2022-06-01T08:00

2022-06-01T13:28

россия

международная организация гражданской авиации

европа

всемирная торговая организация (вто)

оон

авторы

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В мире больше нет правил. Их уничтожили, низвели с трона западной демократии. Некуда и некому больше пожаловаться, чтобы восстановить справедливость или защитить свои права. Права человека, права промышленного или финансового субъекта, права на национальную собственность или культурные ценности. Все, в мире больше нет правил. Их убил коллективный Запад, собственными руками.Нет судов, нет адвокатов, нет прокуроров, нет апелляции и арбитража, нет презумпции невиновности и состязательности процесса. Вам могут запретить пользоваться банковской системой и говорить на русском языке, арестовать счета и отобрать собственность. Вас могут не пустить в ресторан, да еще и написать на двери "Русских не обслуживаем". Попробовали бы они написать "Черных не обслуживаем". Как быстро бы появилась местная полиция и владелец оказался бы под преследованием суда? Мгновенно. У России могут заблокировать золотовалютные резервы и собственность, могут выслать дипломатов. У россиян, заплативших за программы и сервисы, их отключают. Больным, которых лечили западными лекарствами, перестают их продавать. Запрещают поставлять запчасти для самолетов, ставя под угрозу безопасность полетов. А ведь все это защищено международными правилами торговли, перевозок, оплаты, лизинга, финансирования через фондовые рынки или иные финансовые механизмы. И для их соблюдения созданы международные организации от ВТО и до ИКАО (не буду их все перечислять).Нет правил, по которым вы можете задать вопрос: а почему, собственно, вы так со мной поступили? Остались национальные государственные правила, остались двусторонние государственные правила. Они еще сохраняют процедуры гарантий и защиты.А права никуда не исчезли. Права человека, права национальностей и народностей, права экономических, промышленных, транспортных и иных субъектов. Право на жизнь, право на язык и культуру, право на перемещение, право на безопасность, на здоровье, доступ к еде и воде, то есть права на возможность быть человеком. И эти права закреплены в документах Организации Объединенных Наций, той самой точки, которая задумывалась как место развития человечества, — и пока она еще трепыхается, но, как видно, и ей недолго осталось.А тогда стоит задаться вопросом: в какой мере мы, как граждане России, и государственный аппарат должны придерживаться разрушенных мировых правил, чтобы защитить наши права? Должны ли мы преследовать тех, кто привозит в страну детали для западных самолетов? Мой ответ: нет, мы, наоборот, должны помогать им, потому что это вопрос безопасности полетов и защита права россиянина на жизнь и перемещение. Должны ли мы запрещать серый импорт всего, что требуется нам здесь, в России (не для перепродажи, а для внутреннего потребления), а его запретили нам продавать напрямую? Мой ответ: нет, государство должно поощрять и помогать всем, кто сможет это сделать. Потому что от этого будет зависеть право и на жизнь, и на здоровье, и на доступ к продовольствию, и на работу, и на образование, право вести предпринимательскую деятельность.Надо сказать западникам: вы — пираты, а мы всего лишь хотим защитить свои права, и действовать. Если при этом пострадают западные правила, так и бог с ними. Права человека выше сговора недружественных нам государств. Вернетесь к соблюдению международного законодательства, и мы вернемся к нему, а пока… Сядем потом посчитаем, кто кому должен, а сейчас — война на выживание, в которой мы должны руководствоваться интересами своих граждан и нашего государства по внутреннему законодательству.Это сложное решение для порядочных людей, сложное решение для государства, но иного пути нет. Оставаться приличными в обществе пиратов и международных хакеров невозможно. Поэтому надо признать, что мы соблюдаем правила внутри своей страны и отрицаем их вне России, чтобы защитить права наших граждан. Нет, я не говорю о беззаконии. Должны быть приняты законы, которые позволят нарушать их правила, которые Запад сам не соблюдает, и это послужит ему уроком, даст повод подумать о своем беспределе. Если там еще есть люди, которые способны об этом рассуждать.

https://ria.ru/20220520/sanktsii-1789728303.html

https://ria.ru/20220514/evropa-1788421238.html

https://ria.ru/20220301/prava-1775835635.html

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Марат Баширов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792221908_92:0:692:600_100x100_80_0_0_1cf754c7af72c0e8bdbdba9030945b8b.jpg

россия, международная организация гражданской авиации, европа, всемирная торговая организация (вто), оон, авторы