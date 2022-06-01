https://ria.ru/20220601/prava-1792494268.html

МИД опубликовал доклад о нарушениях прав россиян за рубежом

МИД опубликовал доклад о нарушениях прав россиян за рубежом - РИА Новости, 01.06.2022

МИД опубликовал доклад о нарушениях прав россиян за рубежом

Российский МИД опубликовал доклад о нарушениях прав россиян и соотечественников за рубежом, наиболее серьезно права нарушаются в Канаде, Прибалтике, Британии,... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T23:52

2022-06-01T23:52

2022-06-01T23:58

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российский МИД опубликовал доклад о нарушениях прав россиян и соотечественников за рубежом, наиболее серьезно права нарушаются в Канаде, Прибалтике, Британии, Польше, США, Канаде и ФРГ. Среди наиболее распространенных нарушений внешнеполитическое ведомство выделило отказы от оказания широкого спектра услуг (образовательных, медицинских, банковских и прочих); введение мер, направленных против российского бизнеса, наложение ареста на имущество граждан РФ, а также принуждения к публичным покаяниям и осуждению действий российских властей.Кроме того, распространены отстранения от спортивных состязаний, музыкальных фестивалей и конкурсов, а также прочих культурных мероприятий. Нередки нападения, угрозы, оскорбления, намеренная порча имущества, и, наконец, бытовая дискриминация: увольнения с работы, выселение русских семей из квартир вопреки договорам найма жилья.Как отметили авторы доклада, нарушения прав россиян в странах коллективного Запада стали массовыми, а тотальная русофобия "шокирует своей дикостью".

https://ria.ru/20220601/himars-1792262551.html

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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)