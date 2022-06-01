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МИД опубликовал доклад о нарушениях прав россиян за рубежом
МИД опубликовал доклад о нарушениях прав россиян за рубежом - РИА Новости, 01.06.2022
МИД опубликовал доклад о нарушениях прав россиян за рубежом
Российский МИД опубликовал доклад о нарушениях прав россиян и соотечественников за рубежом, наиболее серьезно права нарушаются в Канаде, Прибалтике, Британии,... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T23:52
2022-06-01T23:52
2022-06-01T23:58
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российский МИД опубликовал доклад о нарушениях прав россиян и соотечественников за рубежом, наиболее серьезно права нарушаются в Канаде, Прибалтике, Британии, Польше, США, Канаде и ФРГ. Среди наиболее распространенных нарушений внешнеполитическое ведомство выделило отказы от оказания широкого спектра услуг (образовательных, медицинских, банковских и прочих); введение мер, направленных против российского бизнеса, наложение ареста на имущество граждан РФ, а также принуждения к публичным покаяниям и осуждению действий российских властей.Кроме того, распространены отстранения от спортивных состязаний, музыкальных фестивалей и конкурсов, а также прочих культурных мероприятий. Нередки нападения, угрозы, оскорбления, намеренная порча имущества, и, наконец, бытовая дискриминация: увольнения с работы, выселение русских семей из квартир вопреки договорам найма жилья.Как отметили авторы доклада, нарушения прав россиян в странах коллективного Запада стали массовыми, а тотальная русофобия "шокирует своей дикостью".
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
23:52 01.06.2022 (обновлено: 23:58 01.06.2022)
МИД опубликовал доклад о нарушениях прав россиян за рубежом
МИД опубликовал доклад о нарушениях прав россиян и соотечественников за рубежом