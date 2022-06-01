https://ria.ru/20220601/postradavshie-1792491769.html

Из-за обстрела ВСУ в Гуртах в ДНР пострадал ребенок и трое взрослых

Из-за обстрела ВСУ в Гуртах в ДНР пострадал ребенок и трое взрослых - РИА Новости, 01.06.2022

Из-за обстрела ВСУ в Гуртах в ДНР пострадал ребенок и трое взрослых

Четыре человека, включая ребенка, пострадали в поселке Гурты в Донецкой народной республике в результате обстрела украинских войск, заявил мэр Горловки Иван... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T23:16

2022-06-01T23:16

2022-06-01T23:16

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Четыре человека, включая ребенка, пострадали в поселке Гурты в Донецкой народной республике в результате обстрела украинских войск, заявил мэр Горловки Иван Приходько."По уточненным данным, в поселке Гурты по улице Академика Белецкого четверо раненых, один из них - ребенок", - говорится в сообщении мэра, размещенном в Telegram.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220601/obstrel-1792484121.html

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины