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Из-за обстрела ВСУ в Гуртах в ДНР пострадал ребенок и трое взрослых
Из-за обстрела ВСУ в Гуртах в ДНР пострадал ребенок и трое взрослых - РИА Новости, 01.06.2022
Из-за обстрела ВСУ в Гуртах в ДНР пострадал ребенок и трое взрослых
Четыре человека, включая ребенка, пострадали в поселке Гурты в Донецкой народной республике в результате обстрела украинских войск, заявил мэр Горловки Иван... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T23:16
2022-06-01T23:16
2022-06-01T23:16
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горловка
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Четыре человека, включая ребенка, пострадали в поселке Гурты в Донецкой народной республике в результате обстрела украинских войск, заявил мэр Горловки Иван Приходько."По уточненным данным, в поселке Гурты по улице Академика Белецкого четверо раненых, один из них - ребенок", - говорится в сообщении мэра, размещенном в Telegram.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220601/obstrel-1792484121.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины
Из-за обстрела ВСУ в Гуртах в ДНР пострадал ребенок и трое взрослых
Мэр Горловки Приходько: из-за обстрела ВСУ в Гуртах в ДНР пострадали четыре человека