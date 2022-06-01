https://ria.ru/20220601/porty-1792403365.html
Турция постарается помочь в разминировании украинских портов, заявил Лавров
Турция постарается помочь в разминировании украинских портов, заявил Лавров - РИА Новости, 01.06.2022
Турция постарается помочь в разминировании украинских портов, заявил Лавров
Достигнуты договоренности о том, что Турция постарается помочь в разминировании украинских портов, заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T16:34
2022-06-01T16:34
2022-06-01T16:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сергей лавров
турция
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ЭР-РИЯД, 1 июн - РИА Новости. Достигнуты договоренности о том, что Турция постарается помочь в разминировании украинских портов, заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров."По итогам разговора с президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом была достигнута договоренность о том, что турецкие коллеги постараются помочь в организации разминирования украинских портов, чтобы высвободить оттуда взятые в заложники, по сути дела, суда", - сказал Лавров журналистам.По его словам, также Анкара должна поспособствовать тому, "чтобы эта операция произошла без каких-либо попыток укреплять военный потенциал Украины и наносить ущерб Российской Федерации".
https://ria.ru/20220531/kherson-1791930539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сергей лавров, турция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
16:34 01.06.2022 (обновлено: 16:43 01.06.2022)
Турция постарается помочь в разминировании украинских портов, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что Турция постарается помочь в разминировании украинских портов