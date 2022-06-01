https://ria.ru/20220601/porty-1792403365.html

Турция постарается помочь в разминировании украинских портов, заявил Лавров

Турция постарается помочь в разминировании украинских портов, заявил Лавров - РИА Новости, 01.06.2022

Турция постарается помочь в разминировании украинских портов, заявил Лавров

Достигнуты договоренности о том, что Турция постарается помочь в разминировании украинских портов, заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T16:34

2022-06-01T16:34

2022-06-01T16:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сергей лавров

турция

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ЭР-РИЯД, 1 июн - РИА Новости. Достигнуты договоренности о том, что Турция постарается помочь в разминировании украинских портов, заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров."По итогам разговора с президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом была достигнута договоренность о том, что турецкие коллеги постараются помочь в организации разминирования украинских портов, чтобы высвободить оттуда взятые в заложники, по сути дела, суда", - сказал Лавров журналистам.По его словам, также Анкара должна поспособствовать тому, "чтобы эта операция произошла без каких-либо попыток укреплять военный потенциал Украины и наносить ущерб Российской Федерации".

https://ria.ru/20220531/kherson-1791930539.html

украина

турция

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Ольга Маркова

в мире, украина, сергей лавров, турция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)