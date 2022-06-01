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Турция постарается помочь в разминировании украинских портов, заявил Лавров - РИА Новости, 01.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/porty-1792403365.html
Турция постарается помочь в разминировании украинских портов, заявил Лавров
Турция постарается помочь в разминировании украинских портов, заявил Лавров - РИА Новости, 01.06.2022
Турция постарается помочь в разминировании украинских портов, заявил Лавров
Достигнуты договоренности о том, что Турция постарается помочь в разминировании украинских портов, заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T16:34
2022-06-01T16:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сергей лавров
турция
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ЭР-РИЯД, 1 июн - РИА Новости. Достигнуты договоренности о том, что Турция постарается помочь в разминировании украинских портов, заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров."По итогам разговора с президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом была достигнута договоренность о том, что турецкие коллеги постараются помочь в организации разминирования украинских портов, чтобы высвободить оттуда взятые в заложники, по сути дела, суда", - сказал Лавров журналистам.По его словам, также Анкара должна поспособствовать тому, "чтобы эта операция произошла без каких-либо попыток укреплять военный потенциал Украины и наносить ущерб Российской Федерации".
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в мире, украина, сергей лавров, турция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
16:34 01.06.2022 (обновлено: 16:43 01.06.2022)
 
Турция постарается помочь в разминировании украинских портов, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что Турция постарается помочь в разминировании украинских портов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПортовые краны
Портовые краны - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЭР-РИЯД, 1 июн - РИА Новости. Достигнуты договоренности о том, что Турция постарается помочь в разминировании украинских портов, заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров.
"По итогам разговора с президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом была достигнута договоренность о том, что турецкие коллеги постараются помочь в организации разминирования украинских портов, чтобы высвободить оттуда взятые в заложники, по сути дела, суда", - сказал Лавров журналистам.
По его словам, также Анкара должна поспособствовать тому, "чтобы эта операция произошла без каких-либо попыток укреплять военный потенциал Украины и наносить ущерб Российской Федерации".
Доставка гуманитарной помощи экипажу турецкого судна в Херсоне - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 09:42Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСергей ЛавровТурцияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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