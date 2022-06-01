https://ria.ru/20220601/pomosch-1792472146.html
Пентагон рассказал о содержании нового пакета военной помощи Украине
Пентагон рассказал о содержании нового пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 01.06.2022
Пентагон рассказал о содержании нового пакета военной помощи Украине
Новый пакет военной помощи США Украине включает реактивные системы залпового огня (РСЗО), средства радиолокационной борьбы, тактические машины и боеприпасы,... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T20:24
2022-06-01T20:24
2022-06-01T20:34
специальная военная операция на украине
в мире
сша
киев
министерство обороны сша
ми-17
украина
javelin (птрк)
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Новый пакет военной помощи США Украине включает реактивные системы залпового огня (РСЗО), средства радиолокационной борьбы, тактические машины и боеприпасы, заявил заместитель помощника главы Пентагона Тодд Бриссил.Согласно распространенному заявлению представителя минобороны США, данный пакет помощи, среди прочего, включает "высокомобильные артиллерийские реактивные системы" и боеприпасы к ним, пять противоартиллерийских радаров, две радиолокационные станции воздушного наблюдения, 1 тысячу ракет Javelin и 50 пусковых установок, 6 тысяч единиц противотанкового оружия.Также в этот пакет помощи входят 15 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155-миллиметров, четыре вертолета Ми-17, 15 тактических машин, запасные части и оборудование. В совокупности поставляемая Киеву в рамках данного транша военная помощь оценивается в 700 миллионов долларов.Всего же, как сообщил Бриссил, США начиная с 2014 года оказали Украине помощь в сфере обороны на 7,3 миллиарда долларов, а с начала Россией специальной военной операции 24 февраля - порядка 4,6 миллиарда.
https://ria.ru/20220601/rszo-1792435000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, киев, министерство обороны сша, ми-17, украина, javelin (птрк)
20:24 01.06.2022 (обновлено: 20:34 01.06.2022)
Пентагон рассказал о содержании нового пакета военной помощи Украине
Пентагон: новый пакет военной помощи Киеву включает РСЗО, боеприпасы, вертолеты и ракеты