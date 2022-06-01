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В Москве могут создать колл-центр для помощи семьям из Донбасса - РИА Новости, 01.06.2022
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В Москве могут создать колл-центр для помощи семьям из Донбасса
В Москве могут создать колл-центр для помощи семьям из Донбасса - РИА Новости, 01.06.2022
В Москве могут создать колл-центр для помощи семьям из Донбасса
Колл-центр для помощи семьям из Донбасса может быть создан в столице, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T07:13
2022-06-01T13:08
общество
москва
донбасс
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Колл-центр для помощи семьям из Донбасса может быть создан в столице, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.По словам детского омбудсмена, в Москве на сегодняшний момент есть семьи из Донбасса, приехавшие к родственникам и имеющие возможность получить регистрацию, они могут получить единовременную помощь."Что касается устройства детей в школы и колледжи, есть алгоритмы, то есть дети не сидят дома, а сразу принимаются на обучение, даже если не могут подтвердить свой статус документально. Я думаю, в итоге мы придем к тому, что будет некий колл-центр, который будет помогать семьям, прежде всего, в оформлении документов", - сказала Ярославская.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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москва
донбасс
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общество, москва, донбасс
07:13 01.06.2022 (обновлено: 13:08 01.06.2022)
 
В Москве могут создать колл-центр для помощи семьям из Донбасса

Омбудсмен Ярославская: в Москве могут создать колл-центр для помощи семьям из Донбасса

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевочка смотрит в окно автобуса
Девочка смотрит в окно автобуса - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Колл-центр для помощи семьям из Донбасса может быть создан в столице, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
По словам детского омбудсмена, в Москве на сегодняшний момент есть семьи из Донбасса, приехавшие к родственникам и имеющие возможность получить регистрацию, они могут получить единовременную помощь.
"Что касается устройства детей в школы и колледжи, есть алгоритмы, то есть дети не сидят дома, а сразу принимаются на обучение, даже если не могут подтвердить свой статус документально. Я думаю, в итоге мы придем к тому, что будет некий колл-центр, который будет помогать семьям, прежде всего, в оформлении документов", - сказала Ярославская.
Читайте полный текст интервью >>>
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