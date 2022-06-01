https://ria.ru/20220601/pomosch-1792237539.html

В Москве могут создать колл-центр для помощи семьям из Донбасса

В Москве могут создать колл-центр для помощи семьям из Донбасса - РИА Новости, 01.06.2022

В Москве могут создать колл-центр для помощи семьям из Донбасса

Колл-центр для помощи семьям из Донбасса может быть создан в столице, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T07:13

2022-06-01T07:13

2022-06-01T13:08

общество

москва

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782493933_0:129:3297:1983_1920x0_80_0_0_b00351c110555aacaecafc78a70012b4.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Колл-центр для помощи семьям из Донбасса может быть создан в столице, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.По словам детского омбудсмена, в Москве на сегодняшний момент есть семьи из Донбасса, приехавшие к родственникам и имеющие возможность получить регистрацию, они могут получить единовременную помощь."Что касается устройства детей в школы и колледжи, есть алгоритмы, то есть дети не сидят дома, а сразу принимаются на обучение, даже если не могут подтвердить свой статус документально. Я думаю, в итоге мы придем к тому, что будет некий колл-центр, который будет помогать семьям, прежде всего, в оформлении документов", - сказала Ярославская.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220329/siroty-1780598177.html

москва

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва, донбасс