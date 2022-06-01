https://ria.ru/20220601/pomosch-1792237539.html
В Москве могут создать колл-центр для помощи семьям из Донбасса
В Москве могут создать колл-центр для помощи семьям из Донбасса - РИА Новости, 01.06.2022
В Москве могут создать колл-центр для помощи семьям из Донбасса
Колл-центр для помощи семьям из Донбасса может быть создан в столице, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T07:13
2022-06-01T07:13
2022-06-01T13:08
общество
москва
донбасс
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Колл-центр для помощи семьям из Донбасса может быть создан в столице, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.По словам детского омбудсмена, в Москве на сегодняшний момент есть семьи из Донбасса, приехавшие к родственникам и имеющие возможность получить регистрацию, они могут получить единовременную помощь."Что касается устройства детей в школы и колледжи, есть алгоритмы, то есть дети не сидят дома, а сразу принимаются на обучение, даже если не могут подтвердить свой статус документально. Я думаю, в итоге мы придем к тому, что будет некий колл-центр, который будет помогать семьям, прежде всего, в оформлении документов", - сказала Ярославская.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, донбасс
07:13 01.06.2022 (обновлено: 13:08 01.06.2022)
В Москве могут создать колл-центр для помощи семьям из Донбасса
Омбудсмен Ярославская: в Москве могут создать колл-центр для помощи семьям из Донбасса
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Колл-центр для помощи семьям из Донбасса может быть создан в столице, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
По словам детского омбудсмена, в Москве
на сегодняшний момент есть семьи из Донбасса
, приехавшие к родственникам и имеющие возможность получить регистрацию, они могут получить единовременную помощь.
"Что касается устройства детей в школы и колледжи, есть алгоритмы, то есть дети не сидят дома, а сразу принимаются на обучение, даже если не могут подтвердить свой статус документально. Я думаю, в итоге мы придем к тому, что будет некий колл-центр, который будет помогать семьям, прежде всего, в оформлении документов", - сказала Ярославская.