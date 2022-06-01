https://ria.ru/20220601/polsha-1792492564.html

В Польше россиянам нередко отказывают в обслуживании, заявил МИД

В Польше россиянам нередко отказывают в обслуживании, заявил МИД - РИА Новости, 01.06.2022

В Польше россиянам нередко отказывают в обслуживании, заявил МИД

Россияне в Польше, в том числе сотрудники загранучреждений РФ, нередко сталкиваются с отказом в обслуживании в сфере услуг, говорится в докладе МИД РФ. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T23:29

2022-06-01T23:29

2022-06-01T23:35

в мире

польша

россия

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россияне в Польше, в том числе сотрудники загранучреждений РФ, нередко сталкиваются с отказом в обслуживании в сфере услуг, говорится в докладе МИД РФ.Сообщается, что после начала спецоперации на Украине в Польше была развернута "беспрецедентная по накалу и лживости (даже по меркам этой страны) антироссийская пропаганда, которая подпитывает небывалый по масштабам разгул русофобии"."Эту кампанию во многом инициируют и поощряют польские власти и большинство местных СМИ. Официальные лица Польши отличаются наибольшей степенью антироссийской и антирусской заряженности, публично высказываясь о необходимости уничтожения России и русской культуры. Так, 30 марта 2022 года премьер-министр Польши М. Моравецкий заявил, что русофобия в этом государстве стала мейнстримом", - добавили в МИД РФ.

https://ria.ru/20220601/rusofobiya-1792484395.html

польша

россия

украина

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Наталья Макарова

в мире, польша, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)