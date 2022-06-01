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В Польше россиянам нередко отказывают в обслуживании, заявил МИД - РИА Новости, 01.06.2022
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В Польше россиянам нередко отказывают в обслуживании, заявил МИД
В Польше россиянам нередко отказывают в обслуживании, заявил МИД - РИА Новости, 01.06.2022
В Польше россиянам нередко отказывают в обслуживании, заявил МИД
Россияне в Польше, в том числе сотрудники загранучреждений РФ, нередко сталкиваются с отказом в обслуживании в сфере услуг, говорится в докладе МИД РФ. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T23:29
2022-06-01T23:35
в мире
польша
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россияне в Польше, в том числе сотрудники загранучреждений РФ, нередко сталкиваются с отказом в обслуживании в сфере услуг, говорится в докладе МИД РФ.Сообщается, что после начала спецоперации на Украине в Польше была развернута "беспрецедентная по накалу и лживости (даже по меркам этой страны) антироссийская пропаганда, которая подпитывает небывалый по масштабам разгул русофобии"."Эту кампанию во многом инициируют и поощряют польские власти и большинство местных СМИ. Официальные лица Польши отличаются наибольшей степенью антироссийской и антирусской заряженности, публично высказываясь о необходимости уничтожения России и русской культуры. Так, 30 марта 2022 года премьер-министр Польши М. Моравецкий заявил, что русофобия в этом государстве стала мейнстримом", - добавили в МИД РФ.
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в мире, польша, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
23:29 01.06.2022 (обновлено: 23:35 01.06.2022)
 
В Польше россиянам нередко отказывают в обслуживании, заявил МИД

МИД: россиян, включая сотрудников дипведомств, нередко отказываются обслуживать в Польше

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве
Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россияне в Польше, в том числе сотрудники загранучреждений РФ, нередко сталкиваются с отказом в обслуживании в сфере услуг, говорится в докладе МИД РФ.

На бытовом уровне россияне, находящиеся в Польше, в том числе сотрудники российских загранучреждений, нередко – с учетом того, что в Польше в сфере услуг работает много украинцев – сталкиваются с отказом в обслуживании. Это имеет место в продуктовых магазинах, аптеках, клиниках, стоматологических кабинетах, салонах красоты и т.д.

Сообщается, что после начала спецоперации на Украине в Польше была развернута "беспрецедентная по накалу и лживости (даже по меркам этой страны) антироссийская пропаганда, которая подпитывает небывалый по масштабам разгул русофобии".
"Эту кампанию во многом инициируют и поощряют польские власти и большинство местных СМИ. Официальные лица Польши отличаются наибольшей степенью антироссийской и антирусской заряженности, публично высказываясь о необходимости уничтожения России и русской культуры. Так, 30 марта 2022 года премьер-министр Польши М. Моравецкий заявил, что русофобия в этом государстве стала мейнстримом", - добавили в МИД РФ.
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