23:29 01.06.2022 (обновлено: 23:35 01.06.2022)
В Польше россиянам нередко отказывают в обслуживании, заявил МИД
МИД: россиян, включая сотрудников дипведомств, нередко отказываются обслуживать в Польше
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве
Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россияне в Польше, в том числе сотрудники загранучреждений РФ, нередко сталкиваются с отказом в обслуживании в сфере услуг, говорится в докладе МИД РФ.
На бытовом уровне россияне, находящиеся в Польше, в том числе сотрудники российских загранучреждений, нередко – с учетом того, что в Польше в сфере услуг работает много украинцев – сталкиваются с отказом в обслуживании. Это имеет место в продуктовых магазинах, аптеках, клиниках, стоматологических кабинетах, салонах красоты и т.д.
"Эту кампанию во многом инициируют и поощряют польские власти и большинство местных СМИ. Официальные лица Польши отличаются наибольшей степенью антироссийской и антирусской заряженности, публично высказываясь о необходимости уничтожения России и русской культуры. Так, 30 марта 2022 года премьер-министр Польши М. Моравецкий заявил, что русофобия в этом государстве стала мейнстримом", - добавили в МИД РФ.