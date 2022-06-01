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ЕК одобрила план восстановления экономики Польши на 35 миллиардов евро - РИА Новости, 01.06.2022
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ЕК одобрила план восстановления экономики Польши на 35 миллиардов евро
ЕК одобрила план восстановления экономики Польши на 35 миллиардов евро - РИА Новости, 01.06.2022
ЕК одобрила план восстановления экономики Польши на 35 миллиардов евро
Европейская комиссия в среду одобрила план восстановления пострадавшей от пандемии коронавируса экономики Польши на общую сумму более 35 миллиардов евро,... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T23:28
2022-06-01T23:28
еврокомиссия
польша
в мире
венгрия
евросоюз
варшава
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Европейская комиссия в среду одобрила план восстановления пострадавшей от пандемии коронавируса экономики Польши на общую сумму более 35 миллиардов евро, следует из заявления ЕК.План Польши был одобрен с задержкой и несмотря на сохраняющиеся у ЕС претензии к Варшаве в части соблюдения норм верховенства права. По данным СМИ, на положительное решение ЕК оказала влияние позиция Польши в ситуации вокруг Украины."Еврокомиссия сегодня дала положительную оценку плану восстановления Польши, что является важным шагом на пути к выделению этой стране 23,9 миллиарда евро в виде грантов и 11,5 миллиарда евро – в виде кредитов в рамках Фонда ЕС по восстановлению и устойчивости", - говорится в документе.Лидеры стран-членов Евросоюза на саммите в Брюсселе в декабре 2020 года согласовали многолетний финплан ЕС и фонд восстановления евроэкономики, которые ранее блокировали Польша и Венгрия. Претензии Польши и Венгрии касались намерения других стран увязать выделение денег из бюджета ЕС с вопросами верховенства права в отдельных странах.В июле 2020 года после одного из самых длинных в истории саммитов ЕС лидеры договорились о пакете объемом 750 миллиардов евро для финансирования восстановления Европы, чья экономика сильно пострадала из-за пандемии COVID-19. Этот пакет экстренной помощи увязан с многолетним финансовым планом Евросоюза объемом в 1,08 триллиона евро и включает в себя возможность выдачи льготных кредитов и субсидий странам союза.На введении "условного механизма" настояли страны Западной и Северной Европы, чтобы гарантировать, что государства-получатели общеевропейских финансовых средств будут придерживаться ценностей и норм Евросоюза, и чтобы у ЕС был механизм прекращать такое финансирование в случае отхода от норм. "Условный механизм" вводится на фоне многолетних разногласий в ЕС, прежде всего, из-за действий властей Польши и Венгрии, которые критикуются западными европейскими странами за несоответствие политики принципам верховенства права.
https://ria.ru/20220601/evro-1792448113.html
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еврокомиссия, польша, в мире, венгрия, евросоюз, варшава, экономика
23:28 01.06.2022
 
ЕК одобрила план восстановления экономики Польши на 35 миллиардов евро

Еврокомиссия одобрила план восстановления экономики Польши на 35 миллиардов евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Европейская комиссия в среду одобрила план восстановления пострадавшей от пандемии коронавируса экономики Польши на общую сумму более 35 миллиардов евро, следует из заявления ЕК.
План Польши был одобрен с задержкой и несмотря на сохраняющиеся у ЕС претензии к Варшаве в части соблюдения норм верховенства права. По данным СМИ, на положительное решение ЕК оказала влияние позиция Польши в ситуации вокруг Украины.
Монеты евро - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
Вчера, 18:37
Еврокомиссия рекомендовала одобрить переход Хорватии на евро
"Еврокомиссия сегодня дала положительную оценку плану восстановления Польши, что является важным шагом на пути к выделению этой стране 23,9 миллиарда евро в виде грантов и 11,5 миллиарда евро – в виде кредитов в рамках Фонда ЕС по восстановлению и устойчивости", - говорится в документе.
Лидеры стран-членов Евросоюза на саммите в Брюсселе в декабре 2020 года согласовали многолетний финплан ЕС и фонд восстановления евроэкономики, которые ранее блокировали Польша и Венгрия. Претензии Польши и Венгрии касались намерения других стран увязать выделение денег из бюджета ЕС с вопросами верховенства права в отдельных странах.
В июле 2020 года после одного из самых длинных в истории саммитов ЕС лидеры договорились о пакете объемом 750 миллиардов евро для финансирования восстановления Европы, чья экономика сильно пострадала из-за пандемии COVID-19. Этот пакет экстренной помощи увязан с многолетним финансовым планом Евросоюза объемом в 1,08 триллиона евро и включает в себя возможность выдачи льготных кредитов и субсидий странам союза.
На введении "условного механизма" настояли страны Западной и Северной Европы, чтобы гарантировать, что государства-получатели общеевропейских финансовых средств будут придерживаться ценностей и норм Евросоюза, и чтобы у ЕС был механизм прекращать такое финансирование в случае отхода от норм. "Условный механизм" вводится на фоне многолетних разногласий в ЕС, прежде всего, из-за действий властей Польши и Венгрии, которые критикуются западными европейскими странами за несоответствие политики принципам верховенства права.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
Вчера, 14:50
ЕС помогает Польше организовать вывоз зерна с Украины, заявил Моравецкий
 
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