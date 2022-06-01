ЕК одобрила план восстановления экономики Польши на 35 миллиардов евро
Еврокомиссия одобрила план восстановления экономики Польши на 35 миллиардов евро
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Европейская комиссия в среду одобрила план восстановления пострадавшей от пандемии коронавируса экономики Польши на общую сумму более 35 миллиардов евро, следует из заявления ЕК.
"Еврокомиссия сегодня дала положительную оценку плану восстановления Польши, что является важным шагом на пути к выделению этой стране 23,9 миллиарда евро в виде грантов и 11,5 миллиарда евро – в виде кредитов в рамках Фонда ЕС по восстановлению и устойчивости", - говорится в документе.
Лидеры стран-членов Евросоюза на саммите в Брюсселе в декабре 2020 года согласовали многолетний финплан ЕС и фонд восстановления евроэкономики, которые ранее блокировали Польша и Венгрия. Претензии Польши и Венгрии касались намерения других стран увязать выделение денег из бюджета ЕС с вопросами верховенства права в отдельных странах.
В июле 2020 года после одного из самых длинных в истории саммитов ЕС лидеры договорились о пакете объемом 750 миллиардов евро для финансирования восстановления Европы, чья экономика сильно пострадала из-за пандемии COVID-19. Этот пакет экстренной помощи увязан с многолетним финансовым планом Евросоюза объемом в 1,08 триллиона евро и включает в себя возможность выдачи льготных кредитов и субсидий странам союза.
На введении "условного механизма" настояли страны Западной и Северной Европы, чтобы гарантировать, что государства-получатели общеевропейских финансовых средств будут придерживаться ценностей и норм Евросоюза, и чтобы у ЕС был механизм прекращать такое финансирование в случае отхода от норм. "Условный механизм" вводится на фоне многолетних разногласий в ЕС, прежде всего, из-за действий властей Польши и Венгрии, которые критикуются западными европейскими странами за несоответствие политики принципам верховенства права.