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Россия не собирается нападать на Польшу, заявил посол в Варшаве - РИА Новости, 01.06.2022
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Россия не собирается нападать на Польшу, заявил посол в Варшаве
Россия не собирается нападать на Польшу, заявил посол в Варшаве - РИА Новости, 01.06.2022
Россия не собирается нападать на Польшу, заявил посол в Варшаве
Посол России в Варшаве Сергей Андреев объяснил польским журналистам, что Россия не собирается нападать на Польшу. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:08
2022-06-01T13:08
в мире
россия
польша
варшава
сергей андреев (дипломат)
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ВАРШАВА, 1 июн – РИА Новости. Посол России в Варшаве Сергей Андреев объяснил польским журналистам, что Россия не собирается нападать на Польшу."Если я скажу, как всегда, что Польше нечего бояться, что Россия не собирается нападать на Польшу, то я говорил это много раз. Но этот вопрос мне задают снова и снова", - сказал Андреев, отвечая на соответствующих вопрос польского журналиста на пресс-конференции в Варшаве в среду."Без никаких сомнений, Россия не имеет никаких причин для того, чтобы угрожать безопасности Польши", - добавил дипломат.Отвечая на вопрос о параллелях с проведением Россией специальной операции на Украине, посол особо отметил, что Россия проводит на Украине именно специальную операцию, а не ведет войну. Он пояснил, что спецоперация ведется ограниченными силами и средствами, без использования полной военной мощи России, без объявления всеобщей мобилизации.
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россия
польша
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в мире, россия, польша, варшава, сергей андреев (дипломат)
13:08 01.06.2022
 
Россия не собирается нападать на Польшу, заявил посол в Варшаве

Посол в Варшаве Андреев объяснил журналистам, что Россия не собирается нападать на Польшу

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПосол РФ в Польше Сергей Андреев
Посол РФ в Польше Сергей Андреев - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Посол РФ в Польше Сергей Андреев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 1 июн – РИА Новости. Посол России в Варшаве Сергей Андреев объяснил польским журналистам, что Россия не собирается нападать на Польшу.
"Если я скажу, как всегда, что Польше нечего бояться, что Россия не собирается нападать на Польшу, то я говорил это много раз. Но этот вопрос мне задают снова и снова", - сказал Андреев, отвечая на соответствующих вопрос польского журналиста на пресс-конференции в Варшаве в среду.
"Без никаких сомнений, Россия не имеет никаких причин для того, чтобы угрожать безопасности Польши", - добавил дипломат.
Отвечая на вопрос о параллелях с проведением Россией специальной операции на Украине, посол особо отметил, что Россия проводит на Украине именно специальную операцию, а не ведет войну. Он пояснил, что спецоперация ведется ограниченными силами и средствами, без использования полной военной мощи России, без объявления всеобщей мобилизации.
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