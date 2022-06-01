https://ria.ru/20220601/polsha-1792323758.html

Россия не собирается нападать на Польшу, заявил посол в Варшаве

Россия не собирается нападать на Польшу, заявил посол в Варшаве - РИА Новости, 01.06.2022

Россия не собирается нападать на Польшу, заявил посол в Варшаве

Посол России в Варшаве Сергей Андреев объяснил польским журналистам, что Россия не собирается нападать на Польшу. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T13:08

2022-06-01T13:08

2022-06-01T13:08

в мире

россия

польша

варшава

сергей андреев (дипломат)

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ВАРШАВА, 1 июн – РИА Новости. Посол России в Варшаве Сергей Андреев объяснил польским журналистам, что Россия не собирается нападать на Польшу."Если я скажу, как всегда, что Польше нечего бояться, что Россия не собирается нападать на Польшу, то я говорил это много раз. Но этот вопрос мне задают снова и снова", - сказал Андреев, отвечая на соответствующих вопрос польского журналиста на пресс-конференции в Варшаве в среду."Без никаких сомнений, Россия не имеет никаких причин для того, чтобы угрожать безопасности Польши", - добавил дипломат.Отвечая на вопрос о параллелях с проведением Россией специальной операции на Украине, посол особо отметил, что Россия проводит на Украине именно специальную операцию, а не ведет войну. Он пояснил, что спецоперация ведется ограниченными силами и средствами, без использования полной военной мощи России, без объявления всеобщей мобилизации.

https://ria.ru/20220512/polsha-1788140548.html

россия

польша

варшава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, польша, варшава, сергей андреев (дипломат)