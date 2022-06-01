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Посол в Варшаве назвал отношения России и Польши худшими в истории - РИА Новости, 01.06.2022
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Посол в Варшаве назвал отношения России и Польши худшими в истории
Посол в Варшаве назвал отношения России и Польши худшими в истории - РИА Новости, 01.06.2022
Посол в Варшаве назвал отношения России и Польши худшими в истории
Отношения России и Польши находятся в наихудшем состоянии за всю историю, заявил посол России в Польше Сергей Андреев на пресс-конференции в среду в Варшаве. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T12:57
2022-06-01T12:57
в мире
польша
россия
сергей андреев (дипломат)
санкции в отношении россии
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ВАРШАВА, 1 июн – РИА Новости. Отношения России и Польши находятся в наихудшем состоянии за всю историю, заявил посол России в Польше Сергей Андреев на пресс-конференции в среду в Варшаве."Они (отношения – ред.) в наихудшем состоянии в истории наших отношений", - сказал посол. "Практически нет никаких контактов. Политических контактов на уровне министров и выше мы не имеем с 2014 года, а сейчас мы не имеем никаких контактов вообще, за исключением каких-то технических вопросов. Нет никакого диалога", - пояснил дипломат. При этом он заявил, что лично чувствует себя в Польше в безопасности.Андреев 9 мая приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении дипломатов и супруги. Заранее собравшиеся на кладбище агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией, позже выяснилось, что это был сироп. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу и посол с сопровождающими покинули место нападения. В российском МИД заявили, что Москва ждет официальных извинений от властей в Польше в связи с инцидентом и примет решение о реакции на него в зависимости от действий Варшавы.Следственный комитет России заявил, что установит обстоятельства нападения на российских дипломатов в Польше, выявит причастных и примет меры к их привлечению к уголовной ответственности. После нападения на Андреева в Варшаве красной краской облили табличку польского посольства в Москве. В посольстве Польши в Москве в разговоре с РИА Новости назвали инцидент "хулиганским поведением" и отказались комментировать произошедшее.
https://ria.ru/20220522/polsha-1789445186.html
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в мире, польша, россия, сергей андреев (дипломат), санкции в отношении россии
12:57 01.06.2022
 
Посол в Варшаве назвал отношения России и Польши худшими в истории

Посол в Варшаве Андреев назвал отношения России и Польши худшими за всю историю

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПосол РФ в Польше Сергей Андреев
Посол РФ в Польше Сергей Андреев - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Посол РФ в Польше Сергей Андреев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 1 июн – РИА Новости. Отношения России и Польши находятся в наихудшем состоянии за всю историю, заявил посол России в Польше Сергей Андреев на пресс-конференции в среду в Варшаве.
"Они (отношения – ред.) в наихудшем состоянии в истории наших отношений", - сказал посол. "Практически нет никаких контактов. Политических контактов на уровне министров и выше мы не имеем с 2014 года, а сейчас мы не имеем никаких контактов вообще, за исключением каких-то технических вопросов. Нет никакого диалога", - пояснил дипломат. При этом он заявил, что лично чувствует себя в Польше в безопасности.
Люди с флагами Польши и ЕС в Варшаве - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 08:00
Запрет на русское. Что творится в Польше и Прибалтике
Андреев 9 мая приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении дипломатов и супруги. Заранее собравшиеся на кладбище агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией, позже выяснилось, что это был сироп. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу и посол с сопровождающими покинули место нападения. В российском МИД заявили, что Москва ждет официальных извинений от властей в Польше в связи с инцидентом и примет решение о реакции на него в зависимости от действий Варшавы.
Следственный комитет России заявил, что установит обстоятельства нападения на российских дипломатов в Польше, выявит причастных и примет меры к их привлечению к уголовной ответственности. После нападения на Андреева в Варшаве красной краской облили табличку польского посольства в Москве. В посольстве Польши в Москве в разговоре с РИА Новости назвали инцидент "хулиганским поведением" и отказались комментировать произошедшее.
Флаги на территории посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
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Эксперт предрек Польше роль "прямого военного тарана" у границ России
 
В миреПольшаРоссияСергей Андреев (дипломат)Санкции в отношении России
 
 
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