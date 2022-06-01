https://ria.ru/20220601/polsha-1792318878.html

Посол в Варшаве назвал отношения России и Польши худшими в истории

Посол в Варшаве назвал отношения России и Польши худшими в истории - РИА Новости, 01.06.2022

Посол в Варшаве назвал отношения России и Польши худшими в истории

Отношения России и Польши находятся в наихудшем состоянии за всю историю, заявил посол России в Польше Сергей Андреев на пресс-конференции в среду в Варшаве. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T12:57

2022-06-01T12:57

2022-06-01T12:57

в мире

польша

россия

сергей андреев (дипломат)

санкции в отношении россии

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ВАРШАВА, 1 июн – РИА Новости. Отношения России и Польши находятся в наихудшем состоянии за всю историю, заявил посол России в Польше Сергей Андреев на пресс-конференции в среду в Варшаве."Они (отношения – ред.) в наихудшем состоянии в истории наших отношений", - сказал посол. "Практически нет никаких контактов. Политических контактов на уровне министров и выше мы не имеем с 2014 года, а сейчас мы не имеем никаких контактов вообще, за исключением каких-то технических вопросов. Нет никакого диалога", - пояснил дипломат. При этом он заявил, что лично чувствует себя в Польше в безопасности.Андреев 9 мая приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении дипломатов и супруги. Заранее собравшиеся на кладбище агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией, позже выяснилось, что это был сироп. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу и посол с сопровождающими покинули место нападения. В российском МИД заявили, что Москва ждет официальных извинений от властей в Польше в связи с инцидентом и примет решение о реакции на него в зависимости от действий Варшавы.Следственный комитет России заявил, что установит обстоятельства нападения на российских дипломатов в Польше, выявит причастных и примет меры к их привлечению к уголовной ответственности. После нападения на Андреева в Варшаве красной краской облили табличку польского посольства в Москве. В посольстве Польши в Москве в разговоре с РИА Новости назвали инцидент "хулиганским поведением" и отказались комментировать произошедшее.

https://ria.ru/20220522/polsha-1789445186.html

https://ria.ru/20220512/polsha-1788140548.html

польша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, россия, сергей андреев (дипломат), санкции в отношении россии