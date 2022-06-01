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СК расследует подрыв цистерны с химикатами в Северодонецке

СК расследует подрыв цистерны с химикатами в Северодонецке - РИА Новости, 01.06.2022

СК расследует подрыв цистерны с химикатами в Северодонецке

Следственный комитет РФ расследует факт подрыва украинскими военными цистерны с химикатами на комбинате в Северодонецке, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T10:10

2022-06-01T10:10

2022-06-01T10:10

специальная военная операция на украине

в мире

родион мирошник

луганская народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

россия

северодонецк

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Следственный комитет РФ расследует факт подрыва украинскими военными цистерны с химикатами на комбинате в Северодонецке, сообщается в Telegram-канале ведомства.Народная милиция ЛНР накануне заявила, что отступающие из промзоны Северодонецка подразделения подорвали на комбинате "Азот" цистерну, предположительно, с азотной кислотой. Момент подрыва был рассчитан таким образом, чтобы ветер направлен отравленное облако в сторону освобожденных населенных пунктов Рубежное и Кременная, утверждают в ЛНР."Следователи СК России зафиксируют и расследуют факт подрыва ВФУ цистерны с химикатами на комбинате в Северодонецке ЛНР", - говорится в сообщении.Ранее о том, что на химкомбинате "Азот" в Северодонецке в ЛНР подорвали емкость с химикатами, заявил посол республики в РФ Родион Мирошник. По его словам, территория завода еще контролируется "формированиями украинского режима".

луганская народная республика

россия

северодонецк

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, родион мирошник, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), россия, северодонецк, вооруженные силы украины, украина