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СК расследует подрыв цистерны с химикатами в Северодонецке
СК расследует подрыв цистерны с химикатами в Северодонецке - РИА Новости, 01.06.2022
СК расследует подрыв цистерны с химикатами в Северодонецке
Следственный комитет РФ расследует факт подрыва украинскими военными цистерны с химикатами на комбинате в Северодонецке, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:10
2022-06-01T10:10
2022-06-01T10:10
специальная военная операция на украине
в мире
родион мирошник
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
россия
северодонецк
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Следственный комитет РФ расследует факт подрыва украинскими военными цистерны с химикатами на комбинате в Северодонецке, сообщается в Telegram-канале ведомства.Народная милиция ЛНР накануне заявила, что отступающие из промзоны Северодонецка подразделения подорвали на комбинате "Азот" цистерну, предположительно, с азотной кислотой. Момент подрыва был рассчитан таким образом, чтобы ветер направлен отравленное облако в сторону освобожденных населенных пунктов Рубежное и Кременная, утверждают в ЛНР."Следователи СК России зафиксируют и расследуют факт подрыва ВФУ цистерны с химикатами на комбинате в Северодонецке ЛНР", - говорится в сообщении.Ранее о том, что на химкомбинате "Азот" в Северодонецке в ЛНР подорвали емкость с химикатами, заявил посол республики в РФ Родион Мирошник. По его словам, территория завода еще контролируется "формированиями украинского режима".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, родион мирошник, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), россия, северодонецк, вооруженные силы украины, украина
СК расследует подрыв цистерны с химикатами в Северодонецке
СК расследует подрыв украинскими военными цистерны с химикатами в Северодонецке