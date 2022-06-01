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СК расследует подрыв цистерны с химикатами в Северодонецке - РИА Новости, 01.06.2022
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СК расследует подрыв цистерны с химикатами в Северодонецке
СК расследует подрыв цистерны с химикатами в Северодонецке - РИА Новости, 01.06.2022
СК расследует подрыв цистерны с химикатами в Северодонецке
Следственный комитет РФ расследует факт подрыва украинскими военными цистерны с химикатами на комбинате в Северодонецке, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:10
2022-06-01T10:10
специальная военная операция на украине
в мире
родион мирошник
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
россия
северодонецк
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Следственный комитет РФ расследует факт подрыва украинскими военными цистерны с химикатами на комбинате в Северодонецке, сообщается в Telegram-канале ведомства.Народная милиция ЛНР накануне заявила, что отступающие из промзоны Северодонецка подразделения подорвали на комбинате "Азот" цистерну, предположительно, с азотной кислотой. Момент подрыва был рассчитан таким образом, чтобы ветер направлен отравленное облако в сторону освобожденных населенных пунктов Рубежное и Кременная, утверждают в ЛНР."Следователи СК России зафиксируют и расследуют факт подрыва ВФУ цистерны с химикатами на комбинате в Северодонецке ЛНР", - говорится в сообщении.Ранее о том, что на химкомбинате "Азот" в Северодонецке в ЛНР подорвали емкость с химикатами, заявил посол республики в РФ Родион Мирошник. По его словам, территория завода еще контролируется "формированиями украинского режима".
луганская народная республика
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северодонецк
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в мире, родион мирошник, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), россия, северодонецк, вооруженные силы украины, украина
10:10 01.06.2022
 
СК расследует подрыв цистерны с химикатами в Северодонецке

СК расследует подрыв украинскими военными цистерны с химикатами в Северодонецке

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Следственный комитет РФ расследует факт подрыва украинскими военными цистерны с химикатами на комбинате в Северодонецке, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Народная милиция ЛНР накануне заявила, что отступающие из промзоны Северодонецка подразделения подорвали на комбинате "Азот" цистерну, предположительно, с азотной кислотой. Момент подрыва был рассчитан таким образом, чтобы ветер направлен отравленное облако в сторону освобожденных населенных пунктов Рубежное и Кременная, утверждают в ЛНР.
"Следователи СК России зафиксируют и расследуют факт подрыва ВФУ цистерны с химикатами на комбинате в Северодонецке ЛНР", - говорится в сообщении.
Ранее о том, что на химкомбинате "Азот" в Северодонецке в ЛНР подорвали емкость с химикатами, заявил посол республики в РФ Родион Мирошник. По его словам, территория завода еще контролируется "формированиями украинского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРодион МирошникЛуганская Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)РоссияСеверодонецкВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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