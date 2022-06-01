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"Победа" перешла на российскую систему бронирования авиабилетов - РИА Новости, 01.06.2022
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Туризм
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"Победа" перешла на российскую систему бронирования авиабилетов
"Победа" перешла на российскую систему бронирования авиабилетов - РИА Новости, 01.06.2022
"Победа" перешла на российскую систему бронирования авиабилетов
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") перешел на отечественную систему бронирования авиабилетов, сообщает госкорпорация "Ростех". РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T15:13
2022-06-01T18:32
туризм
экономика
ростех
"аврора"
руслайн
александра назарова (актриса)
технологии
победа (авиакомпания)
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МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") перешел на отечественную систему бронирования авиабилетов, сообщает госкорпорация "Ростех"."Авиакомпания "Победа" перешла на автоматизированную информационную систему бронирования "Леонардо". Внедрение организовано при участии холдинга "РТ-Проектные технологии" госкорпорации "Ростех" в партнерстве с "Сирена-Трэвел" и "РТ-Транском". Сервис позволит защитить компанию и пассажиров от возможных инцидентов и сбоев при отключении зарубежных систем бронирования", - говорится в сообщении."Ростех" отмечает, что система "Леонардо" создана в двух вариантах. Первый – для плавного перехода авиакомпании на новый софт. Второй – для экстренного подключения за 24 часа, в случае если иностранные системы прекратят работу. При этом все сервисы по продаже, электронной коммерции, обслуживанию и регистрации в аэропортах будут доступны для пассажиров в бесперебойном режиме.Подготовительные работы по переходу "Победы" на российскую систему стартовали в феврале 2022 года после сообщений о возможном отключении авиаперевозчиков от иностранной системы Navitaire."Система адаптируется для каждой авиакомпании с учетом индивидуальных требований. В итоге перевозчики получают конкурентоспособный российский сервис с повышенным уровнем информационной защиты. Решение позволит сохранить критически важную информацию и данные пассажиров, а также избежать сбоев, вызванных возможным отключением иностранных систем. Авиакомпания "Победа" успешно перешла на нашу систему, в настоящее время продолжается настройка отдельных сервисов, но все функции уже доступны для пассажиров", – отметил замглавы "Ростеха" Александр Назаров.К настоящему моменту отечественная система бронирования уже внедрена более чем в 50 авиакомпаниях с объемом перевозок свыше 40 миллионов пассажиров в год, среди них Red Wings, "Аврора", "Руслайн", "Ямал", "Ютэйр", "Алроса"."По состоянию на 15.00 мск через новую систему бронирования продано около 40 тысяч билетов на рейсы "Победы", - сообщила журналистам представитель "Победы". Она также отметила, что в конце мая лоукостер получил уведомление от зарубежного провайдера о планируемом отключении от системы Navitaire. Совместно с "РТ-Транском" и "Сирена-Трэвел" были незамедлительно запущены процедуры по переходу на систему "Леонардо".
https://ria.ru/20220530/chartery-1791823773.html
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экономика, ростех, "аврора", руслайн, александра назарова (актриса), технологии, победа (авиакомпания), новости - туризм
15:13 01.06.2022 (обновлено: 18:32 01.06.2022)
 
"Победа" перешла на российскую систему бронирования авиабилетов

Авиакомпания "Победа" перешла на российскую систему бронирования авиабилетов

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" . Архивное фото
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МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") перешел на отечественную систему бронирования авиабилетов, сообщает госкорпорация "Ростех".
"Авиакомпания "Победа" перешла на автоматизированную информационную систему бронирования "Леонардо". Внедрение организовано при участии холдинга "РТ-Проектные технологии" госкорпорации "Ростех" в партнерстве с "Сирена-Трэвел" и "РТ-Транском". Сервис позволит защитить компанию и пассажиров от возможных инцидентов и сбоев при отключении зарубежных систем бронирования", - говорится в сообщении.
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"Ростех" отмечает, что система "Леонардо" создана в двух вариантах. Первый – для плавного перехода авиакомпании на новый софт. Второй – для экстренного подключения за 24 часа, в случае если иностранные системы прекратят работу. При этом все сервисы по продаже, электронной коммерции, обслуживанию и регистрации в аэропортах будут доступны для пассажиров в бесперебойном режиме.
Подготовительные работы по переходу "Победы" на российскую систему стартовали в феврале 2022 года после сообщений о возможном отключении авиаперевозчиков от иностранной системы Navitaire.
"Система адаптируется для каждой авиакомпании с учетом индивидуальных требований. В итоге перевозчики получают конкурентоспособный российский сервис с повышенным уровнем информационной защиты. Решение позволит сохранить критически важную информацию и данные пассажиров, а также избежать сбоев, вызванных возможным отключением иностранных систем. Авиакомпания "Победа" успешно перешла на нашу систему, в настоящее время продолжается настройка отдельных сервисов, но все функции уже доступны для пассажиров", – отметил замглавы "Ростеха" Александр Назаров.
К настоящему моменту отечественная система бронирования уже внедрена более чем в 50 авиакомпаниях с объемом перевозок свыше 40 миллионов пассажиров в год, среди них Red Wings, "Аврора", "Руслайн", "Ямал", "Ютэйр", "Алроса".
"По состоянию на 15.00 мск через новую систему бронирования продано около 40 тысяч билетов на рейсы "Победы", - сообщила журналистам представитель "Победы". Она также отметила, что в конце мая лоукостер получил уведомление от зарубежного провайдера о планируемом отключении от системы Navitaire. Совместно с "РТ-Транском" и "Сирена-Трэвел" были незамедлительно запущены процедуры по переходу на систему "Леонардо".
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ТуризмЭкономикаРостех"Аврора"РусЛайнАлександра Назарова (актриса)ТехнологииПобеда (авиакомпания)Новости - Туризм
 
 
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