https://ria.ru/20220601/plennye-1792388235.html

Более ста украинских пленных в Мариуполе переместили в СИЗО

Более ста украинских пленных в Мариуполе переместили в СИЗО - РИА Новости, 01.06.2022

Более ста украинских пленных в Мариуполе переместили в СИЗО

Более 100 плененных в Мариуполе солдат и офицеров противника переместили в следственный изолятор (СИЗО), решение по ним будет принимать суд, заявил министр... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T15:54

2022-06-01T15:54

2022-06-01T16:11

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днр

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Более 100 плененных в Мариуполе солдат и офицеров противника переместили в следственный изолятор (СИЗО), решение по ним будет принимать суд, заявил министр юстиции ДНР Юрий Сироватко."Больше 100 человек уже не находятся на этом участке, их уже переместили в СИЗО. И это уже категория подозреваемых. Они уже не пленные, по ним будет принимать решение уже суд", - сказал Сироватко в эфире Первого канала.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 20 мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220527/pritsely-1791016397.html

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мариуполь, днр