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Посол Казахстана надеется на возобновление переговоров Москвы и Киева - РИА Новости, 01.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/peregovory-1792316514.html
Посол Казахстана надеется на возобновление переговоров Москвы и Киева
Посол Казахстана надеется на возобновление переговоров Москвы и Киева - РИА Новости, 01.06.2022
Посол Казахстана надеется на возобновление переговоров Москвы и Киева
Казахстан надеется на возобновление переговоров России и Украины и готов предоставить для них площадку, сообщил посол республики в Москве Ермек Кошербаев. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T12:52
2022-06-01T18:08
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
украина
казахстан
ермек кошербаев
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Казахстан надеется на возобновление переговоров России и Украины и готов предоставить для них площадку, сообщил посол республики в Москве Ермек Кошербаев."Мы приветствуем любые шаги к началу переговорного процесса", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". По словам дипломата, Казахстан призывает стороны прекратить боевые действия, а мировое сообщество – поддержать мирный процесс."Хотелось бы, чтобы эти решения были найдены, чтобы переговорный процесс был в ближайшее время возобновлен", - отметил Кошербаев. Он подчеркнул, что в Казахстане готовы оказать этому любое содействие. "В случае заинтересованности сторон мы, как и ряд других стран, выразили готовность выступить соответствующей переговорной площадкой", - сказал посол.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видеоконференцсвязи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.
https://ria.ru/20220531/soglashenie-1792210557.html
https://ria.ru/20220530/putin-1791817418.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, казахстан, ермек кошербаев
12:52 01.06.2022 (обновлено: 18:08 01.06.2022)
 
Посол Казахстана надеется на возобновление переговоров Москвы и Киева

Посол Казахстана Кошербаев предложил предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева

© Фото предоставлено посольством Посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев
Посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев
© Фото предоставлено посольством
Посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Казахстан надеется на возобновление переговоров России и Украины и готов предоставить для них площадку, сообщил посол республики в Москве Ермек Кошербаев.
"Мы приветствуем любые шаги к началу переговорного процесса", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". По словам дипломата, Казахстан призывает стороны прекратить боевые действия, а мировое сообщество – поддержать мирный процесс.
Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 21:31Специальная военная операция на Украине
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"Хотелось бы, чтобы эти решения были найдены, чтобы переговорный процесс был в ближайшее время возобновлен", - отметил Кошербаев. Он подчеркнул, что в Казахстане готовы оказать этому любое содействие. "В случае заинтересованности сторон мы, как и ряд других стран, выразили готовность выступить соответствующей переговорной площадкой", - сказал посол.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 17:15
Эрдоган предложил Путину провести встречу Россия — Украина — ООН
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видеоконференцсвязи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 13:57
Переговоры с Украиной проходят на низком профиле, заявил Слуцкий
 
Специальная военная операция на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаКазахстанЕрмек Кошербаев
 
 
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