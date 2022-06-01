https://ria.ru/20220601/pensiya-1792380331.html
Путин пообещал рассмотреть идею досрочной пенсии для многодетных отцов
Путин пообещал рассмотреть идею досрочной пенсии для многодетных отцов - РИА Новости, 01.06.2022
Путин пообещал рассмотреть идею досрочной пенсии для многодетных отцов
Президент России Владимир Путин пообещал поручить правительству проработать предложение о раннем выходе на пенсию многодетных отцов. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T15:31
2022-06-01T15:31
2022-06-01T16:16
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал поручить правительству проработать предложение о раннем выходе на пенсию многодетных отцов.Такая идея прозвучала в ходе общения президента с многодетными семьями, награжденными медалью ордена и орденом "Родительская слава"."Хорошо. Обязательно посмотрим. Поручение правительству дам проработать", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20220202/mnogodetnye-1770752030.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия
15:31 01.06.2022 (обновлено: 16:16 01.06.2022)
Путин пообещал рассмотреть идею досрочной пенсии для многодетных отцов
Путин поручит правительству рассмотреть идею досрочной пенсии для многодетных отцов
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал поручить правительству проработать предложение о раннем выходе на пенсию многодетных отцов.
Такая идея прозвучала в ходе общения президента с многодетными семьями, награжденными медалью ордена и орденом "Родительская слава".
"Хорошо. Обязательно посмотрим. Поручение правительству дам проработать", - сказал глава государства.