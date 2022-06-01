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Путин пообещал рассмотреть идею досрочной пенсии для многодетных отцов - РИА Новости, 01.06.2022
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Путин пообещал рассмотреть идею досрочной пенсии для многодетных отцов
Путин пообещал рассмотреть идею досрочной пенсии для многодетных отцов - РИА Новости, 01.06.2022
Путин пообещал рассмотреть идею досрочной пенсии для многодетных отцов
Президент России Владимир Путин пообещал поручить правительству проработать предложение о раннем выходе на пенсию многодетных отцов. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T15:31
2022-06-01T16:16
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал поручить правительству проработать предложение о раннем выходе на пенсию многодетных отцов.Такая идея прозвучала в ходе общения президента с многодетными семьями, награжденными медалью ордена и орденом "Родительская слава"."Хорошо. Обязательно посмотрим. Поручение правительству дам проработать", - сказал глава государства.
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общество, владимир путин, россия
15:31 01.06.2022 (обновлено: 16:16 01.06.2022)
 
Путин пообещал рассмотреть идею досрочной пенсии для многодетных отцов

Путин поручит правительству рассмотреть идею досрочной пенсии для многодетных отцов

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в Международный день защиты детей по видеосвязи проводит встречу с семьями, удостоенными орденов "Родительская слава"
Президент РФ Владимир Путин в Международный день защиты детей по видеосвязи проводит встречу с семьями, удостоенными орденов Родительская слава - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин в Международный день защиты детей по видеосвязи проводит встречу с семьями, удостоенными орденов "Родительская слава"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал поручить правительству проработать предложение о раннем выходе на пенсию многодетных отцов.
Такая идея прозвучала в ходе общения президента с многодетными семьями, награжденными медалью ордена и орденом "Родительская слава".
"Хорошо. Обязательно посмотрим. Поручение правительству дам проработать", - сказал глава государства.
Статус многодетной семьи - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 21:04
Многодетная семья: что дает статус и как его оформить
 
ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
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