https://ria.ru/20220601/pensiya-1792380331.html

Путин пообещал рассмотреть идею досрочной пенсии для многодетных отцов

Путин пообещал рассмотреть идею досрочной пенсии для многодетных отцов - РИА Новости, 01.06.2022

Путин пообещал рассмотреть идею досрочной пенсии для многодетных отцов

Президент России Владимир Путин пообещал поручить правительству проработать предложение о раннем выходе на пенсию многодетных отцов. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T15:31

2022-06-01T15:31

2022-06-01T16:16

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал поручить правительству проработать предложение о раннем выходе на пенсию многодетных отцов.Такая идея прозвучала в ходе общения президента с многодетными семьями, награжденными медалью ордена и орденом "Родительская слава"."Хорошо. Обязательно посмотрим. Поручение правительству дам проработать", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20220202/mnogodetnye-1770752030.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, владимир путин, россия