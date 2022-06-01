https://ria.ru/20220601/pechen-1792343854.html

Возраст печени молодых и пожилых людей оказался одинаковым

Возраст печени молодых и пожилых людей оказался одинаковым - РИА Новости, 01.06.2022

Возраст печени молодых и пожилых людей оказался одинаковым

Печень любого взрослого человека чуть моложе трех лет. Это выяснили европейские ученые с помощью метода, характерного для археологии. Исследование опубликовано... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T13:59

2022-06-01T13:59

2022-06-01T13:59

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МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Печень любого взрослого человека чуть моложе трех лет. Это выяснили европейские ученые с помощью метода, характерного для археологии. Исследование опубликовано в журнале Cell.Наш организм очищается от токсинов с помощью печени, но под воздействием ядовитых веществ ее клетки постоянно повреждаются. Впрочем, у этого органа есть уникальная способность к регенерации. Ученые решили выяснить, сохраняет ли печень возможность эффективного обновления с возрастом.Междисциплинарная группа биологов, физиков, математиков и клиницистов исследовала печень нескольких людей, умерших в возрасте от 20 до 84 лет. Оказалось, что клетки железы у всех испытуемых оказались примерно одного возраста."Вне зависимости от того, 20 вам лет или 84 года, возраст вашей печени в среднем составляет чуть менее трех лет", — объясняет ведущий автор исследования Олаф Бергманн из Технического университета Дрездена. То есть, процесс постоянного обновления печени сохраняется даже у пожилых людей.Однако не все клетки органа такие молодые. Часть из них может жить до 10 лет, прежде чем обновиться. Эта субпопуляция несет больше ДНК, чем типичные клетки: от четырех до восьми и более наборов хромосом против двух у обычных.С возрастом фракция клеток с большим количеством ДНК постепенно увеличивается. Ученые предполагают, что это может быть механизмом защиты от накопления вредных мутаций.Для оценки биологического возраста тканей человека группа доктора Бергманна использует метод ретроспективного радиоуглеродного датирования. Углерод — это повсеместно распространенный химический элемент, который составляет основу жизни на Земле. Радиоуглерод является одним из множества типов углерода. Он естественным образом появляется в атмосфере. Растения усваивают его посредством фотосинтеза, как обычный углерод, и передают животным и людям. Радиоуглерод слаборадиоактивен и нестабилен. Эти характеристики уже давно используются в археологии для определения возраста древних артефактов."Радиоуглерод распадается очень медленно. Этого достаточно для археологов, но бесполезно для определения возраста человеческих клеток. Тем не менее, мы все же нашли способ использовать радиоуглерод в наших исследованиях", — говорит доктор Бергманн.Наземные ядерные испытания, проведенные в 1950-х годах, привели к мощному выбросу радиоуглерода, который попал в атмосферу и живые организмы. Клетки, образовавшиеся в тот период, имеют наибольшее количество радиоуглерода в своей ДНК.После официального запрета наземных ядерных испытаний в 1963 году уровень атмосферного радиоуглерода начал падать, как и объемы вещества в ДНК животных. Значения атмосферного и клеточного радиоуглерода очень хорошо коррелируют друг с другом.По словам Бергманна, несмотря на малое количество вещества, его можно обнаружить и измерить в образцах тканей. Сравнивая полученные значения с уровнями атмосферного радиоуглерода, ученые ретроспективно устанавливают возраст клеток.

https://ria.ru/20220530/zdorove-1791277565.html

https://ria.ru/20220527/son-1790936013.html

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дрезден, земля, медицина, биология, здоровье, днк