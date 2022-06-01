https://ria.ru/20220601/pasport-1792256619.html

Паспорт болельщика, или Fan ID: что о нем сказано в законе

Паспорт болельщика, или Fan ID: что о нем сказано в законе - РИА Новости, 01.06.2022

Паспорт болельщика, или Fan ID: что о нем сказано в законе

С 1 июня 2022 года для посещения крупных спортивных соревнований необходимо получить паспорт болельщика. Это ламинированная карточка, на которой размещены... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T10:40

2022-06-01T10:40

2022-06-01T17:01

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С 1 июня 2022 года для посещения крупных спортивных соревнований необходимо получить паспорт болельщика. Это ламинированная карточка, на которой размещены персональные данные и фотография владельца. Новшество касается не только зрителей — Fan ID будут требовать и от спортсменов, и от организаторов состязаний. Подробнее о том, что на сегодняшний день известно о введении паспорта болельщика, — в инфографике Ria.ru.

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россия, общество, спорт, болельщики, законодательство, паспорт болельщика, безопасность, массовые мероприятия, инфографика