Рейтинг@Mail.ru
Паспорт болельщика, или Fan ID: что о нем сказано в законе - РИА Новости, 01.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Инфографика
https://ria.ru/20220601/pasport-1792256619.html
Паспорт болельщика, или Fan ID: что о нем сказано в законе
Паспорт болельщика, или Fan ID: что о нем сказано в законе - РИА Новости, 01.06.2022
Паспорт болельщика, или Fan ID: что о нем сказано в законе
С 1 июня 2022 года для посещения крупных спортивных соревнований необходимо получить паспорт болельщика. Это ламинированная карточка, на которой размещены... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:40
2022-06-01T17:01
инфографика
россия
общество
спорт
болельщики
законодательство
паспорт болельщика
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792257052_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_1ef4f6032a5a2bf6e8f9c1e02f440357.png
С 1 июня 2022 года для посещения крупных спортивных соревнований необходимо получить паспорт болельщика. Это ламинированная карточка, на которой размещены персональные данные и фотография владельца. Новшество касается не только зрителей — Fan ID будут требовать и от спортсменов, и от организаторов состязаний. Подробнее о том, что на сегодняшний день известно о введении паспорта болельщика, — в инфографике Ria.ru.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792257052_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_9b7aa2652d4a75327d68e96b9d4226e2.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, спорт, болельщики, законодательство, паспорт болельщика, безопасность, массовые мероприятия, инфографика
10:40 01.06.2022 (обновлено: 17:01 01.06.2022)
 

Паспорт болельщика, или Fan ID: что о нем сказано в законе

Читать ria.ru в
С 1 июня 2022 года для посещения крупных спортивных соревнований необходимо получить паспорт болельщика. Это ламинированная карточка, на которой размещены персональные данные и фотография владельца. Новшество касается не только зрителей — Fan ID будут требовать и от спортсменов, и от организаторов состязаний. Подробнее о том, что на сегодняшний день известно о введении паспорта болельщика, — в инфографике Ria.ru.
 
ИнфографикаРоссияОбществоСпортБолельщикиЗаконодательствоПаспорт болельщикаБезопасностьМассовые мероприятия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала