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Паспорт болельщика, или Fan ID: что о нем сказано в законе
Паспорт болельщика, или Fan ID: что о нем сказано в законе - РИА Новости, 01.06.2022
Паспорт болельщика, или Fan ID: что о нем сказано в законе
С 1 июня 2022 года для посещения крупных спортивных соревнований необходимо получить паспорт болельщика. Это ламинированная карточка, на которой размещены... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:40
2022-06-01T10:40
2022-06-01T17:01
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С 1 июня 2022 года для посещения крупных спортивных соревнований необходимо получить паспорт болельщика. Это ламинированная карточка, на которой размещены персональные данные и фотография владельца. Новшество касается не только зрителей — Fan ID будут требовать и от спортсменов, и от организаторов состязаний. Подробнее о том, что на сегодняшний день известно о введении паспорта болельщика, — в инфографике Ria.ru.
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