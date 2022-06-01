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В Литве подготовили рекомендации по сносу памятников советским воинам - РИА Новости, 01.06.2022
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В Литве подготовили рекомендации по сносу памятников советским воинам
В Литве подготовили рекомендации по сносу памятников советским воинам - РИА Новости, 01.06.2022
В Литве подготовили рекомендации по сносу памятников советским воинам
Департамент культурного наследия Литвы подготовил для муниципальных властей рекомендации по сносу памятников советским воинам, сообщило министерство культуры... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:22
2022-06-01T13:24
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Департамент культурного наследия Литвы подготовил для муниципальных властей рекомендации по сносу памятников советским воинам, сообщило министерство культуры балтийской республики."Департамент культурного наследия подготовил для администраций литовских самоуправлений и ассоциации литовских самоуправлений и представил подробные рекомендации по поводу мест захоронения воинов Советского Союза времен Второй мировой войны и находящихся на них памятников", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что если местам захоронения советских воинов присвоен уровень важности местного значения, вопрос о его сносе должен решать оценочный совет самоуправления."При подготовке к демонтажу памятников администрациям самоуправления прежде всего рекомендуется оценить, смогут ли принять их на хранение или экспонировать местные музеи или другие предназначенные для этого пространства. Если таких возможностей в самоуправлении нет, демонтированные памятники рекомендуется передать музею "Груто парк" (музей под открытым небом, где хранятся свезенные со всей Литвы демонтированные советские памятники - ред.)", - говорится в сообщении.Министерство культуры также сообщает, что памятники, надгробия и мемориальные доски на кладбищах и других местах захоронения дополняются и уточняются в соответствии с выводами центра исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы.Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
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в мире, сергей лавров, литва, россия, украина
13:22 01.06.2022 (обновлено: 13:24 01.06.2022)
 
В Литве подготовили рекомендации по сносу памятников советским воинам

Власти Литвы подготовили рекомендации по сносу памятников советским воинам

© Sputnik / Перейти в фотобанкМемориальный комплекс "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков"
Мемориальный комплекс Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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Мемориальный комплекс "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков". Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Департамент культурного наследия Литвы подготовил для муниципальных властей рекомендации по сносу памятников советским воинам, сообщило министерство культуры балтийской республики.
"Департамент культурного наследия подготовил для администраций литовских самоуправлений и ассоциации литовских самоуправлений и представил подробные рекомендации по поводу мест захоронения воинов Советского Союза времен Второй мировой войны и находящихся на них памятников", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Отмечается, что если местам захоронения советских воинов присвоен уровень важности местного значения, вопрос о его сносе должен решать оценочный совет самоуправления.
"При подготовке к демонтажу памятников администрациям самоуправления прежде всего рекомендуется оценить, смогут ли принять их на хранение или экспонировать местные музеи или другие предназначенные для этого пространства. Если таких возможностей в самоуправлении нет, демонтированные памятники рекомендуется передать музею "Груто парк" (музей под открытым небом, где хранятся свезенные со всей Литвы демонтированные советские памятники - ред.)", - говорится в сообщении.
Министерство культуры также сообщает, что памятники, надгробия и мемориальные доски на кладбищах и других местах захоронения дополняются и уточняются в соответствии с выводами центра исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы.
Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
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