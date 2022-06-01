https://ria.ru/20220601/pamyatniki-1792327900.html

В Литве подготовили рекомендации по сносу памятников советским воинам

В Литве подготовили рекомендации по сносу памятников советским воинам - РИА Новости, 01.06.2022

В Литве подготовили рекомендации по сносу памятников советским воинам

Департамент культурного наследия Литвы подготовил для муниципальных властей рекомендации по сносу памятников советским воинам, сообщило министерство культуры... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T13:22

2022-06-01T13:22

2022-06-01T13:24

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Департамент культурного наследия Литвы подготовил для муниципальных властей рекомендации по сносу памятников советским воинам, сообщило министерство культуры балтийской республики."Департамент культурного наследия подготовил для администраций литовских самоуправлений и ассоциации литовских самоуправлений и представил подробные рекомендации по поводу мест захоронения воинов Советского Союза времен Второй мировой войны и находящихся на них памятников", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что если местам захоронения советских воинов присвоен уровень важности местного значения, вопрос о его сносе должен решать оценочный совет самоуправления."При подготовке к демонтажу памятников администрациям самоуправления прежде всего рекомендуется оценить, смогут ли принять их на хранение или экспонировать местные музеи или другие предназначенные для этого пространства. Если таких возможностей в самоуправлении нет, демонтированные памятники рекомендуется передать музею "Груто парк" (музей под открытым небом, где хранятся свезенные со всей Литвы демонтированные советские памятники - ред.)", - говорится в сообщении.Министерство культуры также сообщает, что памятники, надгробия и мемориальные доски на кладбищах и других местах захоронения дополняются и уточняются в соответствии с выводами центра исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы.Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".

https://ria.ru/20220528/riga-1791427070.html

https://ria.ru/20220520/pamyatnik-1789859566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, сергей лавров, литва, россия, украина