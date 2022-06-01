13:22 01.06.2022 (обновлено: 13:24 01.06.2022)
В Литве подготовили рекомендации по сносу памятников советским воинам
Власти Литвы подготовили рекомендации по сносу памятников советским воинам
© Sputnik / Перейти в фотобанкМемориальный комплекс "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков"
© Sputnik
Мемориальный комплекс "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков". Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Департамент культурного наследия Литвы подготовил для муниципальных властей рекомендации по сносу памятников советским воинам, сообщило министерство культуры балтийской республики.
"Департамент культурного наследия подготовил для администраций литовских самоуправлений и ассоциации литовских самоуправлений и представил подробные рекомендации по поводу мест захоронения воинов Советского Союза времен Второй мировой войны и находящихся на них памятников", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что если местам захоронения советских воинов присвоен уровень важности местного значения, вопрос о его сносе должен решать оценочный совет самоуправления.
"При подготовке к демонтажу памятников администрациям самоуправления прежде всего рекомендуется оценить, смогут ли принять их на хранение или экспонировать местные музеи или другие предназначенные для этого пространства. Если таких возможностей в самоуправлении нет, демонтированные памятники рекомендуется передать музею "Груто парк" (музей под открытым небом, где хранятся свезенные со всей Литвы демонтированные советские памятники - ред.)", - говорится в сообщении.
Министерство культуры также сообщает, что памятники, надгробия и мемориальные доски на кладбищах и других местах захоронения дополняются и уточняются в соответствии с выводами центра исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы.
Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".