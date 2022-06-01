16:02 01.06.2022 (обновлено: 17:36 01.06.2022)
В Кремле объяснили отставку нескольких руководящих сотрудников полиции
Пресс-секретарь президента Песков объяснил отставку генералов МВД ротацией кадров
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Отставка некоторых генералов МВД связана с заменой кадров, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Ротация", — ответил представитель Кремля на вопрос, с чем связаны увольнения руководящих сотрудников полиции.
О том, что Владимир Путин отправил в отставку трех начальников региональных главков МВД и трех руководителей из центрального аппарата ведомства, сообщил РБК со ссылкой на копию выписки из указа.
По данным издания, своих постов лишились:
- —генерал-майор Василий Кукушкин — начальник управления МВД по Владимирской области;
- —генерал-майор Александр Лаас — заместитель начальника главного управления МВД по Алтайскому краю (начальник полиции);
- —генерал-майор Андрей Липилин — начальник управления МВД по Ярославской области;
- —генерал-майор Александр Удовенко — начальник оперативного управления МВД;
- —генерал-майор Юрий Инстранкин — замначальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД;
- —полковник Эмиль Мусин — первый замначальника Экспертно-криминалистического центра МВД.