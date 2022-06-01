https://ria.ru/20220601/otstavka-1792393173.html

В Кремле объяснили отставку нескольких руководящих сотрудников полиции

В Кремле объяснили отставку нескольких руководящих сотрудников полиции - РИА Новости, 01.06.2022

В Кремле объяснили отставку нескольких руководящих сотрудников полиции

Отставка некоторых генералов МВД связана с заменой кадров, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T16:02

2022-06-01T16:02

2022-06-01T17:36

общество

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Отставка некоторых генералов МВД связана с заменой кадров, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.О том, что Владимир Путин отправил в отставку трех начальников региональных главков МВД и трех руководителей из центрального аппарата ведомства, сообщил РБК со ссылкой на копию выписки из указа.По данным издания, своих постов лишились:

https://ria.ru/20220601/yumashev-1792340952.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, дмитрий песков