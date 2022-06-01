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В Кремле объяснили отставку нескольких руководящих сотрудников полиции - РИА Новости, 01.06.2022
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В Кремле объяснили отставку нескольких руководящих сотрудников полиции
В Кремле объяснили отставку нескольких руководящих сотрудников полиции - РИА Новости, 01.06.2022
В Кремле объяснили отставку нескольких руководящих сотрудников полиции
Отставка некоторых генералов МВД связана с заменой кадров, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T16:02
2022-06-01T17:36
общество
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Отставка некоторых генералов МВД связана с заменой кадров, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.О том, что Владимир Путин отправил в отставку трех начальников региональных главков МВД и трех руководителей из центрального аппарата ведомства, сообщил РБК со ссылкой на копию выписки из указа.По данным издания, своих постов лишились:
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общество, россия, дмитрий песков
16:02 01.06.2022 (обновлено: 17:36 01.06.2022)
 
В Кремле объяснили отставку нескольких руководящих сотрудников полиции

Пресс-секретарь президента Песков объяснил отставку генералов МВД ротацией кадров

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Отставка некоторых генералов МВД связана с заменой кадров, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Ротация", — ответил представитель Кремля на вопрос, с чем связаны увольнения руководящих сотрудников полиции.
О том, что Владимир Путин отправил в отставку трех начальников региональных главков МВД и трех руководителей из центрального аппарата ведомства, сообщил РБК со ссылкой на копию выписки из указа.
По данным издания, своих постов лишились:
  • генерал-майор Василий Кукушкин — начальник управления МВД по Владимирской области;
  • генерал-майор Александр Лаас — заместитель начальника главного управления МВД по Алтайскому краю (начальник полиции);
  • генерал-майор Андрей Липилин — начальник управления МВД по Ярославской области;
  • генерал-майор Александр Удовенко — начальник оперативного управления МВД;
  • генерал-майор Юрий Инстранкин — замначальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД;
  • полковник Эмиль Мусин — первый замначальника Экспертно-криминалистического центра МВД.
Валентин Юмашев - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
13:50
Песков обещал уточнить информацию об уходе Юмашева с поста советника Путина
 
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