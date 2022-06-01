https://ria.ru/20220601/otravlenie-1792264091.html

В Подмосковье в результате отравления погибли два человека

В Подмосковье в результате отравления погибли два человека - РИА Новости, 01.06.2022

В Подмосковье в результате отравления погибли два человека

Два человека погибли, еще один госпитализирован в результате отравления в подмосковном Подольске, обстоятельства ЧП выясняют следователи, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T10:27

2022-06-01T10:27

2022-06-01T10:27

происшествия

московская область (подмосковье)

подольск

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Два человека погибли, еще один госпитализирован в результате отравления в подмосковном Подольске, обстоятельства ЧП выясняют следователи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В жилом доме в микрорайоне Львовский произошло отравление трех человек, двое из которых погибли", - сказал собеседник агентства.По его словам, по предварительным данным, люди пострадали в результате пищевого отравления. Один из пострадавших госпитализирован в городскую клиническую больницу номер 2. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20220601/pestitsidy-1792227295.html

московская область (подмосковье)

подольск

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, московская область (подмосковье), подольск