https://ria.ru/20220601/otravlenie-1792264091.html
В Подмосковье в результате отравления погибли два человека
В Подмосковье в результате отравления погибли два человека - РИА Новости, 01.06.2022
В Подмосковье в результате отравления погибли два человека
Два человека погибли, еще один госпитализирован в результате отравления в подмосковном Подольске, обстоятельства ЧП выясняют следователи, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:27
2022-06-01T10:27
2022-06-01T10:27
происшествия
московская область (подмосковье)
подольск
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Два человека погибли, еще один госпитализирован в результате отравления в подмосковном Подольске, обстоятельства ЧП выясняют следователи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В жилом доме в микрорайоне Львовский произошло отравление трех человек, двое из которых погибли", - сказал собеседник агентства.По его словам, по предварительным данным, люди пострадали в результате пищевого отравления. Один из пострадавших госпитализирован в городскую клиническую больницу номер 2. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20220601/pestitsidy-1792227295.html
московская область (подмосковье)
подольск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), подольск
В Подмосковье в результате отравления погибли два человека
В подмосковном Подольске в результате пищевого отравления погибли два человека
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Два человека погибли, еще один госпитализирован в результате отравления в подмосковном Подольске, обстоятельства ЧП выясняют следователи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В жилом доме в микрорайоне Львовский произошло отравление трех человек, двое из которых погибли", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, люди пострадали в результате пищевого отравления. Один из пострадавших госпитализирован в городскую клиническую больницу номер 2. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.