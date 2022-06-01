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В Подмосковье в результате отравления погибли два человека - РИА Новости, 01.06.2022
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В Подмосковье в результате отравления погибли два человека
В Подмосковье в результате отравления погибли два человека - РИА Новости, 01.06.2022
В Подмосковье в результате отравления погибли два человека
Два человека погибли, еще один госпитализирован в результате отравления в подмосковном Подольске, обстоятельства ЧП выясняют следователи, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:27
2022-06-01T10:27
происшествия
московская область (подмосковье)
подольск
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Два человека погибли, еще один госпитализирован в результате отравления в подмосковном Подольске, обстоятельства ЧП выясняют следователи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В жилом доме в микрорайоне Львовский произошло отравление трех человек, двое из которых погибли", - сказал собеседник агентства.По его словам, по предварительным данным, люди пострадали в результате пищевого отравления. Один из пострадавших госпитализирован в городскую клиническую больницу номер 2. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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московская область (подмосковье)
подольск
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происшествия, московская область (подмосковье), подольск
10:27 01.06.2022
 
В Подмосковье в результате отравления погибли два человека

В подмосковном Подольске в результате пищевого отравления погибли два человека

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Два человека погибли, еще один госпитализирован в результате отравления в подмосковном Подольске, обстоятельства ЧП выясняют следователи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В жилом доме в микрорайоне Львовский произошло отравление трех человек, двое из которых погибли", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, люди пострадали в результате пищевого отравления. Один из пострадавших госпитализирован в городскую клиническую больницу номер 2. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Емкости с пестицидами - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
02:10
В Роспотребнадзоре назвали симптомы отравления пестицидами
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Подольск
 
 
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