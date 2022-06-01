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Утюги и пластинки: что находят на пунктах сортировки отходов в Москве
Утюги и пластинки: что находят на пунктах сортировки отходов в Москве - РИА Новости, 01.06.2022
Утюги и пластинки: что находят на пунктах сортировки отходов в Москве
На пунктах сортировки отходов в Москве находят немало необычных вещей: так, москвичи выбрасывали на переработку чугунный утюг, виниловые пластинки и даже... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T14:24
2022-06-01T14:24
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. На пунктах сортировки отходов в Москве находят немало необычных вещей: так, москвичи выбрасывали на переработку чугунный утюг, виниловые пластинки и даже противогазы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства (КГХ).Программа раздельного сбора мусора стартовала в Москве 1 января 2020 года. Для удобства выбрана простая двухконтейнерная система: синие баки используются для вторсырья, а серые - для смешанных отходов. Содержимое баков отправляется на сортировочные пункты, после чего полезное вторсырье перерабатывают. Только за первый квартал этого года в столице собрали около 340 тысяч тонн вторсырья, что на 21% больше аналогичного показателя предыдущего года."На сортировочную ленту попадает немало необычных вещей: старинные книги и предметы быта, техника, даже противогазы. Часто на сортировке находят советские камеры и объективы. Утилизировать технику необходимо в специализированных пунктах", - говорится в сообщении.Отмечается, что среди находок также чугунный утюг, виниловые пластинки, вещи военной тематики, а также книги и иконы.В комплексе городского хозяйства напомнили, что батарейки и аккумуляторы необходимо относить в специализированные пункты, одежду лучше сдать в комиссионный магазин. Крупногабаритные вещи – бытовую технику, мебель и даже автомобили – помогут вывезти бесплатно, благодаря сервису "Вывоз ненужных вещей".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мусор, бытовой мусор
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. На пунктах сортировки отходов в Москве находят немало необычных вещей: так, москвичи выбрасывали на переработку чугунный утюг, виниловые пластинки и даже противогазы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства (КГХ).
Программа раздельного сбора мусора стартовала в Москве
1 января 2020 года. Для удобства выбрана простая двухконтейнерная система: синие баки используются для вторсырья, а серые - для смешанных отходов. Содержимое баков отправляется на сортировочные пункты, после чего полезное вторсырье перерабатывают. Только за первый квартал этого года в столице собрали около 340 тысяч тонн вторсырья, что на 21% больше аналогичного показателя предыдущего года.
"На сортировочную ленту попадает немало необычных вещей: старинные книги и предметы быта, техника, даже противогазы. Часто на сортировке находят советские камеры и объективы. Утилизировать технику необходимо в специализированных пунктах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди находок также чугунный утюг, виниловые пластинки, вещи военной тематики, а также книги и иконы.
"Некоторые старые книги могут представлять ценность для букинистов, а вот иконы лучше относить в храм. Оружие и боеприпасы необходимо сдавать в лицензионно-разрешительный отдел МВД. Там их направят на переплавку", - отметили в КГХ.
В комплексе городского хозяйства напомнили, что батарейки и аккумуляторы необходимо относить в специализированные пункты, одежду лучше сдать в комиссионный магазин. Крупногабаритные вещи – бытовую технику, мебель и даже автомобили – помогут вывезти бесплатно, благодаря сервису "Вывоз ненужных вещей".