https://ria.ru/20220601/otdykh-1792249763.html

Крым принял на отдых 150 детей из ДНР

Крым принял на отдых 150 детей из ДНР - РИА Новости, 01.06.2022

Крым принял на отдых 150 детей из ДНР

Дети из Донецкой народной республики приехали на летнее оздоровление в Крым, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования республики. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T09:24

2022-06-01T09:24

2022-06-01T09:24

донецкая народная республика

луганская народная республика

общество

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Дети из Донецкой народной республики приехали на летнее оздоровление в Крым, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования республики."Сто пятьдесят детей из ДНР утром приехали на отдых в оздоровительно-спортивный комплекс "Дельфин", расположенный в Бахчисарайском районе региона, село Песчаное", - сообщили в ведомстве.В "Дельфине" созданы условия для полноценного, качественного, безопасного отдыха детей, смена продлится 21 день. Отмечается, что в этот период в детском лагере будут отдыхать дети из Крыма, что будет способствовать полноценному общению сверстников. 24 июня на отдых в "Дельфин" приедут еще 150 детей из Луганской народной республики, сообщили в пресс-службе.

https://radiosputnik.ria.ru/20220601/prisoedinenie-1792237291.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

республика крым

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, луганская народная республика, общество, республика крым