https://ria.ru/20220601/otdykh-1792249763.html
Крым принял на отдых 150 детей из ДНР
Крым принял на отдых 150 детей из ДНР - РИА Новости, 01.06.2022
Крым принял на отдых 150 детей из ДНР
Дети из Донецкой народной республики приехали на летнее оздоровление в Крым, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования республики. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T09:24
2022-06-01T09:24
2022-06-01T09:24
донецкая народная республика
луганская народная республика
общество
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Дети из Донецкой народной республики приехали на летнее оздоровление в Крым, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования республики."Сто пятьдесят детей из ДНР утром приехали на отдых в оздоровительно-спортивный комплекс "Дельфин", расположенный в Бахчисарайском районе региона, село Песчаное", - сообщили в ведомстве.В "Дельфине" созданы условия для полноценного, качественного, безопасного отдыха детей, смена продлится 21 день. Отмечается, что в этот период в детском лагере будут отдыхать дети из Крыма, что будет способствовать полноценному общению сверстников. 24 июня на отдых в "Дельфин" приедут еще 150 детей из Луганской народной республики, сообщили в пресс-службе.
https://radiosputnik.ria.ru/20220601/prisoedinenie-1792237291.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганская народная республика, общество, республика крым
Крым принял на отдых 150 детей из ДНР
Оздоровительный комплекс "Дельфин" в Крыму принял на отдых 150 детей из ДНР