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Крым принял на отдых 150 детей из ДНР - РИА Новости, 01.06.2022
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Крым принял на отдых 150 детей из ДНР
Крым принял на отдых 150 детей из ДНР - РИА Новости, 01.06.2022
Крым принял на отдых 150 детей из ДНР
Дети из Донецкой народной республики приехали на летнее оздоровление в Крым, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования республики. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T09:24
2022-06-01T09:24
донецкая народная республика
луганская народная республика
общество
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Дети из Донецкой народной республики приехали на летнее оздоровление в Крым, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования республики."Сто пятьдесят детей из ДНР утром приехали на отдых в оздоровительно-спортивный комплекс "Дельфин", расположенный в Бахчисарайском районе региона, село Песчаное", - сообщили в ведомстве.В "Дельфине" созданы условия для полноценного, качественного, безопасного отдыха детей, смена продлится 21 день. Отмечается, что в этот период в детском лагере будут отдыхать дети из Крыма, что будет способствовать полноценному общению сверстников. 24 июня на отдых в "Дельфин" приедут еще 150 детей из Луганской народной республики, сообщили в пресс-службе.
https://radiosputnik.ria.ru/20220601/prisoedinenie-1792237291.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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донецкая народная республика, луганская народная республика, общество, республика крым
09:24 01.06.2022
 
Крым принял на отдых 150 детей из ДНР

Оздоровительный комплекс "Дельфин" в Крыму принял на отдых 150 детей из ДНР

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДети катаются на самокатах
Дети катаются на самокатах - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дети катаются на самокатах. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Дети из Донецкой народной республики приехали на летнее оздоровление в Крым, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования республики.
"Сто пятьдесят детей из ДНР утром приехали на отдых в оздоровительно-спортивный комплекс "Дельфин", расположенный в Бахчисарайском районе региона, село Песчаное", - сообщили в ведомстве.
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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"Сомнений нет". Турчак о присоединении ДНР, ЛНР и Херсонской области к РФ
В "Дельфине" созданы условия для полноценного, качественного, безопасного отдыха детей, смена продлится 21 день. Отмечается, что в этот период в детском лагере будут отдыхать дети из Крыма, что будет способствовать полноценному общению сверстников. 24 июня на отдых в "Дельфин" приедут еще 150 детей из Луганской народной республики, сообщили в пресс-службе.
 
Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаОбществоРеспублика Крым
 
 
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