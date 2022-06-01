https://ria.ru/20220601/ospa-1792441436.html

Около 70 человек умерли с начала года от оспы обезьян в пяти странах Африки

Около 70 человек умерли с начала года от оспы обезьян в пяти странах Африки - РИА Новости, 01.06.2022

Около 70 человек умерли с начала года от оспы обезьян в пяти странах Африки

С начала текущего года в пяти странах Африки от оспы обезьян скончались около 70 человек, в неэндемичных государствах, где произошла вспышка вируса, летальные... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T18:18

2022-06-01T18:18

2022-06-01T18:18

в мире

воз

оспа обезьян

африка

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ЦЮРИХ, 1 июн - РИА Новости. С начала текущего года в пяти странах Африки от оспы обезьян скончались около 70 человек, в неэндемичных государствах, где произошла вспышка вируса, летальные исходы не фиксировались, заявила в среду глава секретариата по борьбе с оспой программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис."В связи со вспышкой, охватившей несколько стран и начавшейся в мае, сообщений о смертельных случаях не поступало. Однако ВОЗ уже 50 лет ведет мониторинг заболевания, называемого оспой обезьян, в африканских странах, и каждый год происходят смертельные случаи", - сообщила она на брифинге.По ее словам, "в 2022 году было зарегистрировано почти 70 случаев смерти в пяти африканских странах".По последним данным ВОЗ, в 30 странах мира зарегистрировано более 550 случаев заражения оспой обезьян среди людей.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://ria.ru/20220601/ospa-1792337628.html

африка

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, воз, оспа обезьян, африка