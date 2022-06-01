Около 70 человек умерли с начала года от оспы обезьян в пяти странах Африки
Представитель ВОЗ Льюис: с начала года в Африке от оспы обезьян умерли почти 70 человек
© AP Photo / CDCРуки пациента с обезьяньей оспой
© AP Photo / CDC
Руки пациента с обезьяньей оспой. Архивное фото
ЦЮРИХ, 1 июн - РИА Новости. С начала текущего года в пяти странах Африки от оспы обезьян скончались около 70 человек, в неэндемичных государствах, где произошла вспышка вируса, летальные исходы не фиксировались, заявила в среду глава секретариата по борьбе с оспой программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис.
"В связи со вспышкой, охватившей несколько стран и начавшейся в мае, сообщений о смертельных случаях не поступало. Однако ВОЗ уже 50 лет ведет мониторинг заболевания, называемого оспой обезьян, в африканских странах, и каждый год происходят смертельные случаи", - сообщила она на брифинге.
По ее словам, "в 2022 году было зарегистрировано почти 70 случаев смерти в пяти африканских странах".
По последним данным ВОЗ, в 30 странах мира зарегистрировано более 550 случаев заражения оспой обезьян среди людей.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.