https://ria.ru/20220601/ospa-1792421544.html

В Италии зафиксировали 20 случаев заражения вирусом оспы обезьян

В Италии зафиксировали 20 случаев заражения вирусом оспы обезьян - РИА Новости, 01.06.2022

В Италии зафиксировали 20 случаев заражения вирусом оспы обезьян

В настоящее время на Апеннинах зафиксированы 20 случаев заражения вирусом оспы обезьян, сообщил в среду заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T17:26

2022-06-01T17:26

2022-06-01T17:26

в мире

италия

оспа обезьян

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РИМ, 1 июн – РИА Новости. В настоящее время на Апеннинах зафиксированы 20 случаев заражения вирусом оспы обезьян, сообщил в среду заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери."Распространение оспы обезьян даже нельзя сравнивать с распространением коронавируса. У нас в Италии - 20 случаев. Из них 19 представляют собой истории людей, которые путешествовали там, где были выявлены цепочки контактов. И, возможно, - это еще не подтверждено, - только в одном случае речь идет о вторичном заражении (при непосредственном контакте с заболевшим в инкубационный период – ред). Но надо быть осторожными: учитывая инкубацию, примерно через пару недель у нас появятся новые случаи", - заявил замглавы минздрава в эфире радиостанции Rai Radio1.Силери сказал, что он прекрасно понимает обеспокоенность многих людей, переживших эпидемию COVID-19. "Однако это совершенно разные вещи: различны механизмы передачи вируса, сами типы вируса, то, что происходит после заражения, и, прежде всего, различается терапия", - подчеркнул он.Ранее директор клиники инфекционных заболеваний больницы "Сан-Мартино" в Генуе Маттео Бассетти заявил РИА Новости, что, по его мнению, человечеству не грозит новая пандемия, поскольку вирус оспы обезьян обладает меньшей вирулентностью по сравнению с коронавирусом, что обуславливает малую вероятность его мутаций.

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, италия, оспа обезьян