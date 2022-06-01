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ВОЗ сообщила более чем о 550 случаях оспы обезьян в 30 странах - РИА Новости, 01.06.2022
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ВОЗ сообщила более чем о 550 случаях оспы обезьян в 30 странах
ВОЗ сообщила более чем о 550 случаях оспы обезьян в 30 странах - РИА Новости, 01.06.2022
ВОЗ сообщила более чем о 550 случаях оспы обезьян в 30 странах
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) известно о более чем 550 случаях заражений оспой обезьян среди людей в 30 странах мира, сообщил в среду генеральный... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T17:00
2022-06-01T17:09
в мире
воз
оспа обезьян
тедрос адханом гебрейесус
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ЦЮРИХ, 1 июн - РИА Новости. Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) известно о более чем 550 случаях заражений оспой обезьян среди людей в 30 странах мира, сообщил в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус."На данный момент в ВОЗ зарегистрировано более 550 подтвержденных случаев из 30 стран, не являющихся эндемичными по вирусу оспы обезьян", - заявил глава ВОЗ на брифинге.По его словам, изучение вспышки оспы обезьян продолжается, но внезапное появление вируса одновременно во многих странах может означать, что он незаметно передавался в течение некоторого времени.Глава ВОЗ добавил, что число заражений будет расти, а также напомнил, что симптомы оспы обезьян проходят сами по себе, но в некоторых случаях заболевание может протекать в тяжелой форме.
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в мире, воз, оспа обезьян, тедрос адханом гебрейесус
17:00 01.06.2022 (обновлено: 17:09 01.06.2022)
 
ВОЗ сообщила более чем о 550 случаях оспы обезьян в 30 странах

Глава ВОЗ Гебрейесус: в 30 странах мира зарегистрировали более 550 случаев оспы обезьян

© AP Photo / CDCПациент с оспой обезьян
Пациент с оспой обезьян - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© AP Photo / CDC
Пациент с оспой обезьян. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 1 июн - РИА Новости. Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) известно о более чем 550 случаях заражений оспой обезьян среди людей в 30 странах мира, сообщил в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"На данный момент в ВОЗ зарегистрировано более 550 подтвержденных случаев из 30 стран, не являющихся эндемичными по вирусу оспы обезьян", - заявил глава ВОЗ на брифинге.
По его словам, изучение вспышки оспы обезьян продолжается, но внезапное появление вируса одновременно во многих странах может означать, что он незаметно передавался в течение некоторого времени.
Глава ВОЗ добавил, что число заражений будет расти, а также напомнил, что симптомы оспы обезьян проходят сами по себе, но в некоторых случаях заболевание может протекать в тяжелой форме.
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В миреВОЗОспа обезьянТедрос Адханом Гебрейесус
 
 
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