https://ria.ru/20220601/ospa-1792413111.html

ВОЗ сообщила более чем о 550 случаях оспы обезьян в 30 странах

ВОЗ сообщила более чем о 550 случаях оспы обезьян в 30 странах - РИА Новости, 01.06.2022

ВОЗ сообщила более чем о 550 случаях оспы обезьян в 30 странах

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) известно о более чем 550 случаях заражений оспой обезьян среди людей в 30 странах мира, сообщил в среду генеральный... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T17:00

2022-06-01T17:00

2022-06-01T17:09

в мире

воз

оспа обезьян

тедрос адханом гебрейесус

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ЦЮРИХ, 1 июн - РИА Новости. Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) известно о более чем 550 случаях заражений оспой обезьян среди людей в 30 странах мира, сообщил в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус."На данный момент в ВОЗ зарегистрировано более 550 подтвержденных случаев из 30 стран, не являющихся эндемичными по вирусу оспы обезьян", - заявил глава ВОЗ на брифинге.По его словам, изучение вспышки оспы обезьян продолжается, но внезапное появление вируса одновременно во многих странах может означать, что он незаметно передавался в течение некоторого времени.Глава ВОЗ добавил, что число заражений будет расти, а также напомнил, что симптомы оспы обезьян проходят сами по себе, но в некоторых случаях заболевание может протекать в тяжелой форме.

https://ria.ru/20220531/ospa-1792189379.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, воз, оспа обезьян, тедрос адханом гебрейесус