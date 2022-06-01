https://ria.ru/20220601/ospa-1792382613.html

В Финляндии сообщили о подозрении на второй случай оспы обезьян

В Финляндии сообщили о подозрении на второй случай оспы обезьян - РИА Новости, 01.06.2022

В Финляндии сообщили о подозрении на второй случай оспы обезьян

Медики Финляндии сообщили о подозрении на второй случай оспы обезьян, сообщают в среду специалисты медицинского округа HUS столичного региона. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T15:38

2022-06-01T15:38

2022-06-01T15:41

здоровье - общество

финляндия

европа

оспа обезьян

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ХЕЛЬСИНКИ, 1 июн - РИА Новости. Медики Финляндии сообщили о подозрении на второй случай оспы обезьян, сообщают в среду специалисты медицинского округа HUS столичного региона.Первый случай заражения данным заболеванием в Финляндии подтвержден 26 мая."У другого пациента мужского пола была диагностирована инфекция, вызванная ортопоксвирусом. Вирус оспы обезьян относится к семейству ортопоксвирусов. Окончательное подтверждение заражения оспой обезьян будет получено после завершения секвенирования образца", - говорится в сообщении.Уточняется, что как и в первом случае, заражение произошло во время поездки по Европе. Пациент находится на домашнем лечении, власти перестанут информировать о единичных случаях заражения в дальнейшем, уточняется в сообщении.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

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финляндия

европа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, финляндия, европа, оспа обезьян