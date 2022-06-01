15:38 01.06.2022 (обновлено: 15:41 01.06.2022)
В Финляндии сообщили о подозрении на второй случай оспы обезьян
В Финляндии сообщили о подозрении на второй случай оспы обезьян, первый подтвердили 26 мая
© CDCВирус оспы обезьян под электронным микроскопом
© CDC
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 1 июн - РИА Новости. Медики Финляндии сообщили о подозрении на второй случай оспы обезьян, сообщают в среду специалисты медицинского округа HUS столичного региона.
Первый случай заражения данным заболеванием в Финляндии подтвержден 26 мая.
"У другого пациента мужского пола была диагностирована инфекция, вызванная ортопоксвирусом. Вирус оспы обезьян относится к семейству ортопоксвирусов. Окончательное подтверждение заражения оспой обезьян будет получено после завершения секвенирования образца", - говорится в сообщении.
Уточняется, что как и в первом случае, заражение произошло во время поездки по Европе. Пациент находится на домашнем лечении, власти перестанут информировать о единичных случаях заражения в дальнейшем, уточняется в сообщении.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.