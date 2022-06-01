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В Роспотребнадзоре оценили риск завоза оспы обезьян в Россию

В Роспотребнадзоре оценили риск завоза оспы обезьян в Россию - РИА Новости, 01.06.2022

В Роспотребнадзоре оценили риск завоза оспы обезьян в Россию

Риск завоза оспы обезьян в Россию есть, но пока случаев заражения не зарегистрировано в России, сообщила профессор, заместитель директора по... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T13:35

2022-06-01T13:35

2022-06-01T13:35

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

оспа обезьян

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Риск завоза оспы обезьян в Россию есть, но пока случаев заражения не зарегистрировано в России, сообщила профессор, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Нет, в Российской Федерации случаев сейчас оспы обезьян у людей не зарегистрированы, но, тем не менее, риск, конечно, есть, риск завоза никто не отменял", - сказала Пшеничная в среду на пресс-конференции на тему: "Оспа обезьян: возможна ли новая пандемия?"По ее словам, Роспотребнадзор усилил меры по недопущению завоза оспы обезьян в Россию."По недопущению завоза оспы обезьян на территорию РФ проводится термометрия на борту, прибывающих в российские воздушные гавани судов и также проводится термометрия в зале прилета", - добавила эксперт.

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оспа обезьян, россия, здоровье - общество