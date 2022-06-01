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В Роспотребнадзоре оценили риск завоза оспы обезьян в Россию - РИА Новости, 01.06.2022
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В Роспотребнадзоре оценили риск завоза оспы обезьян в Россию
В Роспотребнадзоре оценили риск завоза оспы обезьян в Россию - РИА Новости, 01.06.2022
В Роспотребнадзоре оценили риск завоза оспы обезьян в Россию
Риск завоза оспы обезьян в Россию есть, но пока случаев заражения не зарегистрировано в России, сообщила профессор, заместитель директора по... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:35
2022-06-01T13:35
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
оспа обезьян
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Риск завоза оспы обезьян в Россию есть, но пока случаев заражения не зарегистрировано в России, сообщила профессор, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Нет, в Российской Федерации случаев сейчас оспы обезьян у людей не зарегистрированы, но, тем не менее, риск, конечно, есть, риск завоза никто не отменял", - сказала Пшеничная в среду на пресс-конференции на тему: "Оспа обезьян: возможна ли новая пандемия?"По ее словам, Роспотребнадзор усилил меры по недопущению завоза оспы обезьян в Россию."По недопущению завоза оспы обезьян на территорию РФ проводится термометрия на борту, прибывающих в российские воздушные гавани судов и также проводится термометрия в зале прилета", - добавила эксперт.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оспа обезьян, россия, здоровье - общество
13:35 01.06.2022
 
В Роспотребнадзоре оценили риск завоза оспы обезьян в Россию

Эксперт Пшеничная: риск завоза оспы обезьян есть, но случаев заражения не зарегистрировано

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник научно-исследовательской лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Риск завоза оспы обезьян в Россию есть, но пока случаев заражения не зарегистрировано в России, сообщила профессор, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Нет, в Российской Федерации случаев сейчас оспы обезьян у людей не зарегистрированы, но, тем не менее, риск, конечно, есть, риск завоза никто не отменял", - сказала Пшеничная в среду на пресс-конференции на тему: "Оспа обезьян: возможна ли новая пандемия?"
По ее словам, Роспотребнадзор усилил меры по недопущению завоза оспы обезьян в Россию.
"По недопущению завоза оспы обезьян на территорию РФ проводится термометрия на борту, прибывающих в российские воздушные гавани судов и также проводится термометрия в зале прилета", - добавила эксперт.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Оспа обезьянРоссияЗдоровье - Общество
 
 
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