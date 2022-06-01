https://ria.ru/20220601/ospa-1792235227.html

В России не выявили случаев заражения оспой обезьян

В России не выявили случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 01.06.2022

В России не выявили случаев заражения оспой обезьян

Случаев заражения оспой обезьян в России не выявлено, принимаются все необходимые меры для недопущения завоза инфекции на территорию страны, сообщила... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T06:01

2022-06-01T06:01

2022-06-01T06:01

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Случаев заражения оспой обезьян в России не выявлено, принимаются все необходимые меры для недопущения завоза инфекции на территорию страны, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Роспотребнадзор принимает все необходимые меры для недопущения завоза указанной инфекции и купирования возможности ее распространения на территории России, уточнили в ведомстве.Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.В последнее время врачи столкнулись с десятками случаев оспы обезьян в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.

https://ria.ru/20220531/ospa-1792182071.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)