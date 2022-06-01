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В России не выявили случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 01.06.2022
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В России не выявили случаев заражения оспой обезьян
В России не выявили случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 01.06.2022
В России не выявили случаев заражения оспой обезьян
Случаев заражения оспой обезьян в России не выявлено, принимаются все необходимые меры для недопущения завоза инфекции на территорию страны, сообщила... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T06:01
2022-06-01T06:01
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Случаев заражения оспой обезьян в России не выявлено, принимаются все необходимые меры для недопущения завоза инфекции на территорию страны, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Роспотребнадзор принимает все необходимые меры для недопущения завоза указанной инфекции и купирования возможности ее распространения на территории России, уточнили в ведомстве.Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.В последнее время врачи столкнулись с десятками случаев оспы обезьян в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.
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здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
06:01 01.06.2022
 
В России не выявили случаев заражения оспой обезьян

Роспотребнадзор: в России не выявили случаев заражения оспой обезьян

© AP PhotoОбразец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© AP Photo
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Случаев заражения оспой обезьян в России не выявлено, принимаются все необходимые меры для недопущения завоза инфекции на территорию страны, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"На сегодняшний день в России не зафиксированы случаи заражения оспой обезьян",- говорится в сообщении.
Роспотребнадзор принимает все необходимые меры для недопущения завоза указанной инфекции и купирования возможности ее распространения на территории России, уточнили в ведомстве.
Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.
В последнее время врачи столкнулись с десятками случаев оспы обезьян в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.
Флаг Норвегии - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 19:38
Первый случай заражения оспой обезьян обнаружили в Норвегии
 
Здоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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