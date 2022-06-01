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Украинские войска выпустили по Донецку еще шесть снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку еще шесть снарядов - РИА Новости, 01.06.2022

Украинские войска выпустили по Донецку еще шесть снарядов

Украинские войска в 14.18 мск вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, заявили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T14:49

2022-06-01T14:49

2022-06-01T14:49

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.18 мск вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.18 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о девяти обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО "Град" и "Ураган".Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220601/izyum-1792066172.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика