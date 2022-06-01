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Украинские войска выпустили по Донецку еще шесть снарядов - РИА Новости, 01.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска выпустили по Донецку еще шесть снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку еще шесть снарядов - РИА Новости, 01.06.2022
Украинские войска выпустили по Донецку еще шесть снарядов
Украинские войска в 14.18 мск вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, заявили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T14:49
2022-06-01T14:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.18 мск вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.18 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о девяти обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО "Град" и "Ураган".Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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в мире, донецкая народная республика
14:49 01.06.2022
 
Украинские войска выпустили по Донецку еще шесть снарядов

ДНР: украинские войска выпустили по Донецку еще шесть снарядов калибра 122 миллиметра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР работают на месте обстрела ВСУ жилого сектора
Сотрудники МЧС ДНР работают на месте обстрела ВСУ жилого сектора - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сотрудники МЧС ДНР работают на месте обстрела ВСУ жилого сектора. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.18 мск вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.18 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о девяти обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО "Град" и "Ураган".
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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