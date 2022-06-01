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Украинские войска выпустили по Донецку еще шесть снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку еще шесть снарядов - РИА Новости, 01.06.2022
Украинские войска выпустили по Донецку еще шесть снарядов
Украинские войска в 14.18 мск вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, заявили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T14:49
2022-06-01T14:49
2022-06-01T14:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.18 мск вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.18 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о девяти обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО "Град" и "Ураган".Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
Украинские войска выпустили по Донецку еще шесть снарядов
ДНР: украинские войска выпустили по Донецку еще шесть снарядов калибра 122 миллиметра