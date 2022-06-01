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Украинские войска выпустили еще десять снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили еще десять снарядов по Донецку - РИА Новости, 01.06.2022
Украинские войска выпустили еще десять снарядов по Донецку
Украинские войска в среду утром выпустили 10 снарядов калибром 122 мм по Куйбышевскому району Донецка, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T08:50
2022-06-01T08:50
2022-06-01T08:50
специальная военная операция на украине
в мире
днр
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска в среду утром выпустили 10 снарядов калибром 122 мм по Куйбышевскому району Донецка, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.10 (совпадает с московским) населенный пункт Пески - Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220601/izyum-1792066172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр
Украинские войска выпустили еще десять снарядов по Донецку
ДНР: украинские войска выпустили еще десять снарядов калибра 122 миллиметра