21:45 01.06.2022 (обновлено: 02:31 02.06.2022)
Украина планирует обстреливать Россию американскими ракетными системами
Минобороны: СБУ планирует провокацию с обстрелом России поставленными США ракетами
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкФрагмент снаряда, прилетевшего во двор дома в Донецке
Фрагмент снаряда, прилетевшего во двор дома в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Украинские националисты планируют разместить в городе Шостка Сумской области американские ракетные системы большой дальности, чтобы наносить удары по территории России, сообщил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В ближайшее время в Шостку ожидается поставка из США ракетных систем большой дальности, с помощью которых боевики вооруженных формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории Российской Федерации непосредственно из жилых районов города", — сказал он.
По словам генерала, боевики хотят вызвать ответную реакцию и затем обвинить ВС России в неизбирательном обстреле гражданского населения и объектов инфраструктуры.
Также киевские власти планируют привезти в город журналистов, в том числе иностранных, для создания фейковых фото- и видеоматериалов, которые будут широко распространяться западными информационными агентствами.
Он уточнил, что оперативная информация о готовящейся " бесчеловечной провокации" в Сумской области получена в результате перехвата радиопереговоров.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский пообещал не использовать новые системы HIMARS для атак по территории России. В свою очередь, пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не доверяет заявлениям Киева, а компетентные ведомства принимают соответствующие меры по защите страны.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.