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Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 01.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 01.06.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска вечером в среду выпустили 15 ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T20:30
2022-06-01T20:30
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска вечером в среду выпустили 15 ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:09 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 15 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220601/natsbatalony-1792470018.html
ясиноватая
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины
20:30 01.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 15 ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска вечером в среду выпустили 15 ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:09 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 15 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
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Вчера, 20:02Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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