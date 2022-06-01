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Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 01.06.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска вечером в среду выпустили 15 ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T20:30
2022-06-01T20:30
2022-06-01T20:30
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска вечером в среду выпустили 15 ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:09 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 15 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220601/natsbatalony-1792470018.html
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донецкая народная республика
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 15 ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой