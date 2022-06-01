https://ria.ru/20220601/obstrel-1792472874.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 01.06.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские войска вечером в среду выпустили 15 ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T20:30

2022-06-01T20:30

2022-06-01T20:30

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска вечером в среду выпустили 15 ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:09 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 15 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220601/natsbatalony-1792470018.html

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины