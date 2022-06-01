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Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую и Петровский район Донецка

Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую и Петровский район Донецка - РИА Новости, 01.06.2022

Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую и Петровский район Донецка

Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую и Петровский район Донецка, выпустив 13 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T16:09

2022-06-01T16:09

2022-06-01T16:09

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донецк (днр)

донецкая народная республика

ясиноватая

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую и Петровский район Донецка, выпустив 13 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.38 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 15.45 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

донецк (днр)

донецкая народная республика

ясиноватая

украина

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецк (днр), донецкая народная республика, ясиноватая, украина, вооруженные силы украины