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При обстреле Кременной со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 01.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/obstrel-1792293574.html
При обстреле Кременной со стороны ВСУ погиб мирный житель
При обстреле Кременной со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 01.06.2022
При обстреле Кременной со стороны ВСУ погиб мирный житель
Один мирный житель погиб, восемь ранены при обстреле Кременной в ЛНР украинскими войсками, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T12:00
2022-06-01T12:06
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
луганская народная республика
россия
украина
сцкк
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ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. Один мирный житель погиб, восемь ранены при обстреле Кременной в ЛНР украинскими войсками, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате артиллерийского обстрела н.п. Кременная, по предварительным данным, погиб один мирный житель и восемь человек получили ранения. Информация о повреждениях уточняется", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее представительство Луганской народной республики в СЦКК сообщало, что украинские войска в 9.15 мск обстреляли из артиллерии город Кременная в ЛНР, выпустив 20 снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220601/obstrel-1792269217.html
https://ria.ru/20220601/aleksandrovka-1792282953.html
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в мире, владимир путин, луганская народная республика, россия, украина, сцкк
12:00 01.06.2022 (обновлено: 12:06 01.06.2022)
 
При обстреле Кременной со стороны ВСУ погиб мирный житель

В ДНР заявили, что при обстреле Кременной со стороны ВСУ погиб мирный житель

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсколки разорвавшихся боеприпасов
Осколки разорвавшихся боеприпасов - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Осколки разорвавшихся боеприпасов. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. Один мирный житель погиб, восемь ранены при обстреле Кременной в ЛНР украинскими войсками, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В результате артиллерийского обстрела н.п. Кременная, по предварительным данным, погиб один мирный житель и восемь человек получили ранения. Информация о повреждениях уточняется", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Дом, обстрелянный ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
10:42Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР
Ранее представительство Луганской народной республики в СЦКК сообщало, что украинские войска в 9.15 мск обстреляли из артиллерии город Кременная в ЛНР, выпустив 20 снарядов калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
11:27Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаСЦКК
 
 
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