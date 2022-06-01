12:00 01.06.2022 (обновлено: 12:06 01.06.2022)
При обстреле Кременной со стороны ВСУ погиб мирный житель
В ДНР заявили, что при обстреле Кременной со стороны ВСУ погиб мирный житель
Осколки разорвавшихся боеприпасов. Архивное фото
ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. Один мирный житель погиб, восемь ранены при обстреле Кременной в ЛНР украинскими войсками, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В результате артиллерийского обстрела н.п. Кременная, по предварительным данным, погиб один мирный житель и восемь человек получили ранения. Информация о повреждениях уточняется", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Ранее представительство Луганской народной республики в СЦКК сообщало, что украинские войска в 9.15 мск обстреляли из артиллерии город Кременная в ЛНР, выпустив 20 снарядов калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.