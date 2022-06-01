https://ria.ru/20220601/obstrel-1792293574.html

При обстреле Кременной со стороны ВСУ погиб мирный житель

При обстреле Кременной со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 01.06.2022

При обстреле Кременной со стороны ВСУ погиб мирный житель

Один мирный житель погиб, восемь ранены при обстреле Кременной в ЛНР украинскими войсками, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T12:00

2022-06-01T12:00

2022-06-01T12:06

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

луганская народная республика

россия

украина

сцкк

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ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. Один мирный житель погиб, восемь ранены при обстреле Кременной в ЛНР украинскими войсками, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате артиллерийского обстрела н.п. Кременная, по предварительным данным, погиб один мирный житель и восемь человек получили ранения. Информация о повреждениях уточняется", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее представительство Луганской народной республики в СЦКК сообщало, что украинские войска в 9.15 мск обстреляли из артиллерии город Кременная в ЛНР, выпустив 20 снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220601/obstrel-1792269217.html

https://ria.ru/20220601/aleksandrovka-1792282953.html

луганская народная республика

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, луганская народная республика, россия, украина, сцкк