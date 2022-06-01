Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР
Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР из тяжелой артиллерии
Дом, обстрелянный ВСУ. Архивное фото
ЛУГАНСК, 1 июн – РИА Новости. Украинские войска в 9.15 мск обстреляли из артиллерии город Кременная в Луганской народной республике, выпустив 20 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 09.15 (совпадает с мск) - с направления населенного пункта Белогоровка по населенному пункту Кременная с применением артиллерийского орудия 122 мм (20 снарядов)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.