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Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР - РИА Новости, 01.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/obstrel-1792269217.html
Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР
Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР - РИА Новости, 01.06.2022
Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР
Украинские войска в 9.15 мск обстреляли из артиллерии город Кременная в Луганской народной республике, выпустив 20 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:42
2022-06-01T10:42
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
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ЛУГАНСК, 1 июн – РИА Новости. Украинские войска в 9.15 мск обстреляли из артиллерии город Кременная в Луганской народной республике, выпустив 20 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 09.15 (совпадает с мск) - с направления населенного пункта Белогоровка по населенному пункту Кременная с применением артиллерийского орудия 122 мм (20 снарядов)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220601/prisoedinenie-1792237291.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс
10:42 01.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР

Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР из тяжелой артиллерии

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный ВСУ
Дом, обстрелянный ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом, обстрелянный ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 июн – РИА Новости. Украинские войска в 9.15 мск обстреляли из артиллерии город Кременная в Луганской народной республике, выпустив 20 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 09.15 (совпадает с мск) - с направления населенного пункта Белогоровка по населенному пункту Кременная с применением артиллерийского орудия 122 мм (20 снарядов)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбасс
 
 
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