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Украинские войска обстреляли Горловку и Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Горловку и Петровский район Донецка - РИА Новости, 01.06.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Горловку и Петровский район Донецка, выпустив в общей сложности десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T10:22

2022-06-01T10:22

2022-06-01T10:22

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

петровский район

стирол

сцкк

украина

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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Петровский район Донецка, выпустив в общей сложности десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Майорск – населенный пункт Горловка: выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра; зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.40 – населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о двух обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра. По Горловке войска Украины два раза открыли огонь, выпустив мины и снаряды калибром 120 и 122 миллиметра.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, горловка, донецк (днр), петровский район, стирол, сцкк, украина, вооруженные силы украины